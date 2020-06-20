Известному оперному певцу Николаю Баскову удалось скинуть много лишних килограммов

Об этом пишет Politeka.net.

Откровенную публикацию певец сделал в своем личном микроблоге Instagram.

В частности, Николай Басков опубликовал снимки, сделанные до и после карантина, на которых отчетливо видны результаты "кропотливой" работы над собой.

"До карантина и после)) Ксения Собчак, меня теперь тоже не узнают", - говорится в подписи к опубликованным снимкам.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и добавили, что Николай Басков с любым весом всегда будет "красавчком".

"Коля, Вау! Хотя ты всегда красавчик, тебе можно всё", "Какой пупсик слева, Всегда и везде красив", "Я заново влюбилась. Это вообще законно быть таким красивым?", "Вы постройнели за время карантина, самоизоляция пошла Вам на пользу", "Ой, Боже...мне вариант справа больше нравится: стройный, подтянутый...может, оно и к лучшему, что не узнают?)мало ли..." "Николай, вы прекрасно выглядите и большой молодец. Вы пример того, что из любой ситуации можно получить пользу, мы вами очень гордимся", - написали поклонники в комментариях.

Ранее известный российский композитор Анатолий Зубков, который писал песни для Аллы Пугачевой, рассказал о масштабном скандале между звездами первой величины.

Он вспомнил историю, которая приключилась на сольном концерте певицы Жасмин.

Скандал разразился из-за проблем с коммуникацией авторов песни «Любовь». Зубков признался, что его соавтор подарил песню Николаю Баскову, не предупредив его об этом. Он же, в свою очередь, подписал договор с Жасмин для дуэта с Филиппом Киркоровым.

Вплоть до сольного концерта Жасмин проблему не смогли решить, в результате чего Басков прямо на концерте услышал, как Киркоров поет эту песню с артисткой.

Напомним, что сильно исхудавшего Николая Баскова атаковали после грустного признания

Как сообщала Politeka, Баскова в подростковом наряде перекосило на фоне печального Урганта

Также Politeka писала, что Басков сразил любовника Королевой своим огоньком, фото наделало шума