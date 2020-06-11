Знаменитый эстрадный певец удивил помолодевшим счастливым видом рядом с уставшим Ургантом

Так, в этот раз артист решил поделиться кадром, на котором предстал в необычном ярком имидже с модной укладкой. При этом Николай удивил счастливой улыбкой на фоне весьма приунывшего и грустного Ивана Урганта.

Басков похвастался необычной курткой кислотно-желтого оттенка в сочетании с черными шортами и спортивными гетрами. При этом за спиной Николая виден уставший телеведущий, мирно сидящий на стуле в не менее ярком образе - ярко-красной футболке и черных шортах со светлыми кроссовками.

Поклонники были удивлены новому образу артиста, поэтому написали множество комментариев:

«Вы очень красивый😊», «Супер!!! Ждём 😉❤️», «Уууу) это что-то интересненькое )», «Детский сад@nikolaibaskov», «Николай 👍👍😘😘», «Вау! 💥💥💥 Сумасшедшая новость! Невероятно рада буду снова увидеть Вас в эфире! Ни за что не пропущу!👍😉», «Как вскгдв шикарен, на позитиве 😍✌ #нашпозитивчик ❤️ 👑», «Какой вы красивый, впрочем как и всегда 💕 Балдежный зая, мальчики в детство упали🐰💕», «Весёленький прикид😁 ждём выпуск @nikolaibaskov», «Что-то непонятненькое🙈».

Ранее известный российский композитор Анатолий Зубков, который писал песни для Аллы Пугачевой, рассказал о масштабном скандале между звездами первой величины.

Он вспомнил историю, которая приключилась на сольном концерте певицы Жасмин. Скандал разразился из-за проблем с коммуникацией авторов песни «Любовь». Зубков признался, что его соавтор подарил песню Николаю Баскову, не предупредив его об этом. Он же, в свою очередь, подписал договор с Жасмин для дуэта с Филиппом Киркоровым.

Вплоть до сольного концерта Жасмин проблему не смогли решить, в результате чего Басков прямо на концерте услышал, как Киркоров поет эту песню с артисткой.

«Вдруг Басков слышит песню «Любовь», которую исполняли Киркоров и Жасмин. Был жуткий скандал, так как Николай уже записал эту песню с Софией Ротару. Они планировали ее отдать в эфир, делая на нее большую ставку, называли второй «Лавандой». Коля очень долго обижался на меня», - рассказывает композитор.

Напомним, что Киркоров жестко подставил Баскова с женщиной, кадры позора видели все: «Жесть, помилуй ее…».

Как сообщала Politeka, Киркоров не выдержал и раскрыл правду о страшной болезни: «Берегите себя и своих близких».

Также Politeka писала, что красавчик-внук Софии Ротару покорил своим талантом, бабушка гордится: «Просто восхитительный».