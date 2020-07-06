Теледива Леся Никитюк со своей подругой Олей Голуб побывали на телешоу "Розсміши коміка"

Две девушки решили повторить успех своего выступления 2012 года, передает Politeka.net. Тогда девушки выиграли главный приз в размере 50 тысяч гривен. Номер с пародией на тележурналистку Ольгу Герасимьюк "порвал" судей Евгения Кошевого и Владимира Зеленского. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

А в прошлом году обе появились вновь на премьерном выпуске 17-го сезона шоу, где пародия на Ольгу Герасимьюк снова "положила на лопатки" Кошевого.

"В этом сезоне девушки вернулись, чтобы повторить свой триумф снова. Как думаешь, им это удалось?", - написали авторы поста в Инстаграм, разместив архивное видео.

За три часа часть видео выступления артисток собрало более 20 тысяч просмотров и много комментариев.

"😍😂 Леся крутая. аж странно видеть её опять на этой сцене , зная кем она стала", "Леси тогда было мало ,а сейчас очень много😂", "Первые сезоны передачи, были интересные 😅 потом начали меняться судьи и то интерес пропал", "Класнючие такие .❤️❤️❤️❤️", "Леся 😍 это наша девушка 🔥🔥🔥", "Приколистка ❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Евгений Кошевой недавно принял участие в авторском проекте Маши Ефросининой «Экзамен на откровенность».

На съемках артист рассказал, как его супруга впервые сообщала ему о беременности, а также о своей реакции.

Причем Евгений не стал скрывать - он стал причиной того, что его беременная супруга лишилась самого дорогого в жизни. В частности, это касалось работы в шоу-балете, участницей которого она была.

Напомним, "Дизель шоу" разразился громкими обвинениями в адрес "Квартала 95", гремит скандал.

Как сообщала Politeka, Кошевой и Кравец из "Квартал 95" заинтриговали новым фото, как муж и жена: "Уже очень скоро...".

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" переплюнул Тину Кароль в ее собственном образе, видео.