Теледіва Леся Нікітюк зі своєю подругою Олею Голуб побували на телешоу "Розсміши коміка"

Дві дівчини вирішили повторити успіх свого виступу 2012 року, передає Politeka.net. Тоді дівчата виграли головний приз у розмірі 50 тисяч гривень. Номер з пародією на тележурналістку Ольгу Герасим'юк "порвав" суддів Євгена Кошового і Володимира Зеленського. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

А у торік обидві з'явилися знову на прем'єрному випуску 17-го сезону шоу, де пародія на Ольгу Герасим'юк знову "поклала на лопатки" Кошового.

"В цьому сезоні дівчата повернулися, щоб повторити свій тріумф знову. Як думаєш, їм це вдалося?", - написали автори поста в Instagram, розмістивши архівне відео.

За три години частина відео виступу артисток зібрала понад 20 тисяч переглядів та коментарів.

"😍😂 Леся крута. аж дивно бачити її знову на цій сцені , знаючи ким вона стала", "Лесі тоді було мало ,а зараз дуже багато😂", "Перші сезони передачі, були цікаві 😅 потім почали змінюватися судді і то інтерес пропав", "Класнючі такі .❤️❤️❤️❤️", "Леся 😍 це наша дівчина 🔥🔥🔥", "Приколістка ❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Євген Кошовий нещодавно взяв участь в авторському проекті Маші Єфросиніної «Іспит на відвертість».

На зйомках артист розповів, як його дружина вперше повідомляла йому про вагітність, а також про свою реакцію.

Причому Євген не став приховувати - він став причиною того, що його вагітна дружина втратила найдорожче в житті. Зокрема, це стосувалося роботи в шоу-балеті, учасницею якого вона була.

Нагадаємо, "Дизель шоу" вибухнув гучними звинуваченнями на адресу "Кварталу 95", гримить скандал.

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