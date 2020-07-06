Теледіва Леся Нікітюк зі своєю подругою Олею Голуб побували на телешоу "Розсміши коміка" 

Дві дівчини вирішили повторити успіх свого виступу 2012 року, передає Politeka.net. Тоді дівчата виграли головний приз у розмірі 50 тисяч гривень. Номер з пародією на тележурналістку  Ольгу Герасим'юк "порвав" суддів Євгена Кошового і Володимира Зеленського. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

А у торік обидві з'явилися знову на прем'єрному випуску 17-го сезону шоу, де пародія на Ольгу Герасим'юк знову "поклала на лопатки" Кошового.

"В цьому сезоні дівчата повернулися, щоб повторити свій тріумф знову. Як думаєш, їм це вдалося?", - написали автори поста в Instagram, розмістивши архівне відео.  

Популярні новини зараз

Розмір пенсії та правила отримання виплат змінилися, важливе повідомлення ПФУ: кому дістануться гроші

Роздягнена Івлєєва з "Орла і решки" вразила величезним розміром: "Прям Брітні в минулі часи"

Зухвала Бузова роздяглася на даху заради пікантного кадру: «Непогані булочки»

Рахунки українців блокуються, ПриватБанк попередив клієнтів: "Треба їхати в банк і..."
Показати ще

За три години частина відео виступу артисток зібрала понад 20 тисяч переглядів та коментарів. 

"😍😂 Леся крута. аж дивно бачити її знову на цій сцені , знаючи ким вона стала", "Лесі тоді було мало ,а зараз дуже багато😂", "Перші сезони передачі, були цікаві 😅 потім почали змінюватися судді і то інтерес пропав", "Класнючі такі .❤️❤️❤️❤️", "Леся 😍 це наша дівчина 🔥🔥🔥", "Приколістка ❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Євген Кошовий нещодавно взяв участь в авторському проекті Маші Єфросиніної «Іспит на відвертість».

На зйомках артист розповів, як його дружина вперше повідомляла йому про вагітність, а також про свою реакцію.

Причому Євген не став приховувати -  він став причиною того, що його вагітна дружина втратила найдорожче в житті. Зокрема, це стосувалося роботи в шоу-балеті, учасницею якого вона була.

View this post on Instagram

Вісім років тому мініатюра від Лесі Нікітюк та Олі Голуб про телешоу з Ольгою Герасим'юк "поклала на лопатки" Євгена Кошового. У цьому сезоні дівчата повернулися, аби повторити свій тріумф знову. Як гадаєш, їм це вдалося? ⠀ Переглянути випуск шоу можна на @1plus1.video за посиланням в сторіз, а найсмішніші випуски #розсмішикоміка ми покажемо вже сьогодні з 12:10 до 16:45 на 1+1. #одинплюсодин #тинеодин

A post shared by Канал 1+1 📺 Офіційна сторінка (@1plus1_ua) on

Нагадаємо, "Дизель шоу" вибухнув гучними звинуваченнями на адресу "Кварталу 95", гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, Кошовий і Кравець з "Квартал 95" заінтригували новим фото, як чоловік і дружина: "Вже дуже скоро...".

Також Politeka писала, що Кошовий з "Квартал 95" переплюнув Тіну Кароль у її власному образі, відео.