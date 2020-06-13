Артисты "Квартал 95" Евгений Кошевой и Елена Кравец готовятся развеселить украинцев новыми искрометными шутками

Как передает Politeka.net, фото с Кошевым и Кравец поделились в Инстаграм канала "1+1".

В кадре Евгений и Елена сидят в креслах и, судя по выражению их лиц, идет напряженный разговор. Артистка демонстративно отвернулась, а комик, чуть подавшись вперед, кажется, что-то ей доказывает. Между ними, к слову, сидит еще один "кварталовец" Юрий Карпов.

О чем миниатюра, телезрители смогут узнать уже вечером 13 июня.

"Друзья, второй премьерный выпуск «Вечернего квартала» уже сегодня 💛

Вас ждут актуальные шутки, веселые миниатюры, яркий номер от Екатерины Повар и дуэт Елены Кравец и Сергея Бабкина. Съемка концерта состоялась без зрителей. Реакции присутствующих в зале людей - архивные", - говорится в подписи к кадру.

Пользователи обрадовались анонсу:

"Скорее бы уже)) Интересно ведь))" - "уже очень скоро 😊"

"Ура😍❤️"

"Вже чекаю😍😍😍"

Ранее мы сообщали, артисты "Квартал 95" устроили переполох в сети своей финальной песней в выпуске от 6 июня.