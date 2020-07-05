Известная украинская телеведущая Леся Никитюк с подружками спели смелую песню

На кадрах Леся стояла между подружками в шортах и футболке. Рядом была блондинка в платье, а с другой стороны еще одна девушка - в штанах и топе. Девушки под электронное пианино спели песню про собачку, которая справляла нужду и плакала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели десятки тысяч раз видео за 10 минут, а также написали множество комментариев:

"Это - шедевр!!!! У меня нет слов!!! Класс", "Это что за очередной шедевр?", "Жесть. Это что такое было. Фу", "Это что за очередной шедевр?", "Я рыдаю", "Леся, пора взрослеть", "Интересно,что побудило к записи такого трио с такой душераздирающей песней?".

Сообщалось, что популярная украинская телеведущая Леся Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами в латексном наряде.

«Дети, закрывайте глаза. У нас серьезная игра», — отметила ведущая.

Уточним, что на опубликованных кадрах Никитюк позирует перед зеркалом в ярком латексном боди, демонстрируя роскошную фигуру. Сперва звезда позирует близко от зеркала, а потом отходит и начинает крутиться, демонстрируя невероятную фигуру.

Напомним, Никитюк оседлала гидроцикл в черном купальнике

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