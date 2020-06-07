Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой в рамках шоу "Шалена зірка" спародировал клип популярной исполнительницы Тины Кароль

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Не воспринимайте всерьез…», - коротко подписано видео.

Уточним, что на опубликованных кадрах сначала идет клип Тины Кароль с надписью «Жалкая пародия», а после – выступление Евгений Кошевого на украинском ток-шоу. Там написано «Неповторимы оригинал».

Обратим внимание, что поклонники украинской исполнительницы решили не особо сильно комментировать кадры, хотя и активно лайкали их.

До этого мы писали, что Тина Кароль удивила поклонников грустным видео, заснятым поздно вечером.

Как известно, после завершения съемок песенного шоу "Голос" Тина отправилась на отдых вместе со своим сыном Вениамином в Карпаты. Также звезда начала заниматься новым проектом, подробности которого не раскрывает. При этом в сети не утихают слухи о ее романе с Даном Баланом, с которым она была судьей на песенном проекте. Звезда сама комментариев не дает, но каждое ее фото и видео будоражит фанатов - под новыми постами звезды можно увидеть сотни комментариев с вопросами, касающимися ее жизни и романа с певцом.

В этот раз Тина предстала на новом ролике, опубликованном на аккаунте «ФанТина» в Инстаграм, в необычном виде. Позируя без макияжа и укладок, Тина выглядела необычно и даже грустно. Поклонники тут же засыпали пост вопросами и неизменной похвалой. Нашлись и те, кто удивился печальному выражению лица звезды.

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