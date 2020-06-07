Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой в рамках шоу "Шалена зірка" спародировал клип популярной исполнительницы Тины Кароль
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.
«Не воспринимайте всерьез…», - коротко подписано видео.
Уточним, что на опубликованных кадрах сначала идет клип Тины Кароль с надписью «Жалкая пародия», а после – выступление Евгений Кошевого на украинском ток-шоу. Там написано «Неповторимы оригинал».
Обратим внимание, что поклонники украинской исполнительницы решили не особо сильно комментировать кадры, хотя и активно лайкали их.
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До этого мы писали, что Тина Кароль удивила поклонников грустным видео, заснятым поздно вечером.
Как известно, после завершения съемок песенного шоу "Голос" Тина отправилась на отдых вместе со своим сыном Вениамином в Карпаты. Также звезда начала заниматься новым проектом, подробности которого не раскрывает. При этом в сети не утихают слухи о ее романе с Даном Баланом, с которым она была судьей на песенном проекте. Звезда сама комментариев не дает, но каждое ее фото и видео будоражит фанатов - под новыми постами звезды можно увидеть сотни комментариев с вопросами, касающимися ее жизни и романа с певцом.
В этот раз Тина предстала на новом ролике, опубликованном на аккаунте «ФанТина» в Инстаграм, в необычном виде. Позируя без макияжа и укладок, Тина выглядела необычно и даже грустно. Поклонники тут же засыпали пост вопросами и неизменной похвалой. Нашлись и те, кто удивился печальному выражению лица звезды.
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