Меган Маркл обиделась на королевскую семью и винит институт британской монархии в том, что он не защитил ее от нападок журналистов

Такое объяснение сделали адвокаты герцогини Сассекской в рамках судебного процесса против британских таблоидов, утверждает NBC News.

Маркл подала в суд на издание The Mail on Sunday и ее материнскую компанию Associated Newspapers за публикацию личной переписки с отцом.

Актриса обвиняет таблоид в том, что журналисты в 2019 году вырвали фразы из контекста для манипуляции мнением читателей и создания негативного образа Меган.

Как заявляют представители Меган, королевская семья не только не вступилась за жену принца Гарри, но и запретила ей и её друзьям как-либо комментировать происходящее, а значит – открыто защищать от нападок прессы.

Адвокаты Меган подчёркивают, что пристальное внимание британских таблоидов причинило ущерб психическому здоровью герцогини Сассекской.

Кроме того, в документах, по сообщению британских СМИ, также содержатся претензии к принцессам Евгении и Беатрис: Меган отмечает, что внучки Елизаветы II выполняют работу, за которую им платят деньги сторонние организации, в то время как ей это не было позволено делать.

Но претензии Меган к ним смешны, ведь принцессы не являются работающими членами королевской семьи, а это означает, что, в отличие от Меган Маркл и Кейт Миддлтон, они не выполняют обязанности от имени королевы.

