Принца Гарри и его супругу Меган Маркл продолжают «догонять» последствия исхода из королевской семьи

Супругам пришлось официально закрыть свой благотворительный фонд SussexRoyal, передает Politeka.net со ссылкой на зарубежные СМИ.

Причина в том, что после «Мэгзита» 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри попали в немилость к королеве Елизавете II. Она запретила герцогам Сассекским спользовать в коммерческих целях словосочетание SussexRoyal, которое они хотели сделать частью названия своей благотворительной организации.

Пара уже подала документы на ликвидацию фонда. За все время его существования появилась лишь одна постоянная программа – Travalyst, которая должна была помогать общинам, живущим за счет туризма.

По информации журналистов, все учредители фонда уйдут в отставку, останется лишь принц Гарри как директор и учредитель.

Отметим, что у принца и его жены есть другой благотворительный фонд, названный в честь их первенца Арчи.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри до сих пор находятся в поиске работы, поэтому не исключено, что бывшие герцоги могут вернуться в королевский дворец.

«Меган и Гарри пока не нашли место, которое смогли бы назвать своим домом. Они продолжают искать. Последние месяцы они много времени провели вместе с сыном. Он растет счастливым малышом, которому жизнь в Лос-Анджелесе очень нравится. Его родители довольны, что есть возможность видеть, как он растет», - рассказал королевский эксперт.

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