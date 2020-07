Меган Маркл образилася на королівську родину і звинувачує інститут британської монархії в тому, що він не захистив її від нападок журналістів

Таке пояснення зробили адвокати герцогині Сассекської в рамках судового процесу проти британських таблоїдів, стверджує NBC News.

Маркл подала в суд на видання The Mail on Sunday та її материнську компанію Associated Newspapers за публікацію особистого листування з батьком.

Актриса звинувачує таблоїд в тому, що журналісти в 2019 році вирвали фразу з контексту для маніпуляції думкою читачів і створення негативного образу Меган.

Як заявляють представники Меган, королівська сім'я не тільки не заступилася за дружину принца Гаррі, але і заборонила їй та її друзям як-небудь коментувати те, що відбувається, а значить – відкрито захищати від нападок преси.

Адвокати Меган підкреслюють, що пильна увага британських таблоїдів заподіяла шкоду психічному здоров'ю герцогині Сассекської.

Крім того, в документах, за повідомленням британських ЗМІ, також містяться претензії до принцес Євгенії та Беатріс: Меган зазначає, що онучки Єлизавети II виконують роботу, за яку їм платять гроші сторонні організації, в той час як це їй не було дозволено робити.

Але претензії Меган до них смішні, адже принцеси не є працюючими членами королівської сім'ї, а це означає, що, на відміну від Меган Маркл і Кейт Міддлтон, вони не виконують обов'язки від імені королеви.

