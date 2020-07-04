Племянница Софии Ротару, молодая певица Соня Кей, порадовала поклонников трогательными фото с мужем-хоккеистом Олегом Петровым

Как сообщает Politeka.net, она поделилась снимками на своей странице в Instagram.

7 июня Соня и Олег сыграли свадьбу. Видимо, племянница Ротару все еще находится под сильными впечатлениями от торжественного события, потому что продолжает выкладывать свадебные фото. На этот раз она выложила кадр, где позирует в красивом кружевном платье на подоконнике и смотрит в сторону.

Ее супруг Олег Петров стоит неподалеку в черном костюме, держась за лацкан пиджака. Он с задумчивым видом высматривает что-то за стеклом.

Другое фото получилось более страстным, судя по обстановке - оно сделано в доме или комнате отеля уже после свадьбы. Молодые нежно, с томными улыбками смотрят друг другу в глаза, при этом Соня присела перед мужем на полу, а сам благоверный держит в руке бокал шампанского. У молодоженов есть повод для радости, ведь теперь им можно делать все, что угодно.

Пользователи социальной сети оценили свадебный снимок Сони Кей в комментариях под публикацией:

"Хорошая фотография!!!💕💕💕"; "засмотреться можно 😍😍😍👍"; "Вааау"; "Очень красивые".

Ранее стало известно, что Соня Кей и Олег Петров отметили свадьбу в узком кругу родных и близких - всего было 14 гостей. Поздравить молодых приехала и София Ротару с семьей. После торжества супруги отправились на медовый месяц в Буковель.

Напомним, племянница Софии Ротару без белья показала, чем покорила мужа-хоккеиста: "Настоящая принцесса".

Как сообщала Politeka, племянница Ротару перед свадьбой поразила экспериментами с внешностью, певицу не узнать.

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