Известная украинская певица Соня Кей, племянница легендарной певицы Софии Ротару, показала необычную себя

На фото красавица стоит в блестящих штанах и разноцветной шубке, которую немного спустила. Образ Кей дополнила резинкой на голове, из-под которой вились волосы. Соня стояла на босоножках с большим каблуком, чтобы выгодно смотреться в кадре во весь рост. Фотография, что была сделана на студии, получилась довольно интересной и смелой, так и хочется написать: "Какая невеста". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Иногда очень нужно добавлять цвета в свою жизнь, экспериментировать над стилем и наслаждаться личным выбором", - написала Соня под фото.

Фанаты успели поставить почти 200 лайков и написали несколько комментариев:

"Выбрали свадебное платье)", "Это настоящее мгновенье вечности", "Удивительно".

Ранее мы сообщали, что племянница украинской певицы Софии Ротару Соня Кей показала подписчикам, как выбирает свадебное платье.

«Ну, и с фатой. Я уже запуталась в этой красоте. Капец!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Соня Кей позирует в трех разных платьях, которые нравятся ей больше других.

Сообщалось, что племянница легендарной артистки Софии Ротару Соня Кей впервые появилась на публике после смерти ее отца.

Так, артистка анонсировала конкурс, посвященный своей новой песни. И даже пообещала поклонникам денежные призы.

Сам пост сопровождался снимком, где Соня Кей лежит на палубе корабля, прикрывая пикантное место рукой.

Напомним, племянница Ротару посветила самым сокровенным в прозрачной юбке

А еще Politeka писала, что бесстыжая племянница Софии Ротару дала жару в одних трусах

Также Politeka сообщала, что племянница Софии Ротару избавилась от белья ради нового смелого образа



