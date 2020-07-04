Племінниця Софії Ротару, молода співачка Соня Кей, порадувала шанувальників зворушливими фото з чоловіком-хокеїстом Олегом Петровим

Як повідомляє Politeka.net, вона поділилася знімками на своїй сторінці в Instagram.

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7 червня Соня і Олег зіграли весілля. Мабуть, племінниця Ротару все ще знаходиться під сильними враженнями від урочистої події, тому що продовжує викладати весільні фото. На цей раз вона виклала кадр, де позує в красивому мереживній сукні на підвіконні і дивиться в бік.

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So_Love_So 🤍 @1_petrov 🤍 Photo: @taranenkopro Wedding planner: @natalie.kuda Hair&makeup: @juliadzhulay Dress: @novias.ua #sonyakay#love#couple#wedding#happy#mood#bride#dress#sweet#moment#fairmont#special#follow#dreams#like#celebrate#hockey#music#sport#fit#flowers

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Її чоловік Олег Петров стоїть неподалік у чорному костюмі, тримаючись за лацкан піджака. Він з задумливим виглядом видивляється щось за склом.

Інше фото вийшло більш пристрасним, судячи з обстановки - воно зроблено в будинку чи кімнаті готелю вже після весілля. Молоді ніжно, з млосними посмішками дивляться один одному в очі, при цьому Соня сіла перед чоловіком на підлозі, а сам благовірний тримає в руці келих шампанського. У молодят є привід для радості, адже тепер їм можна робити все, що завгодно.

Користувачі соціальної мережі оцінили весільний знімок Соні Кей в коментарях під публікацією:

"Хороша фотографія!!!💕💕💕"; "задивитися можна 😍😍😍👍"; "Вааау"; "Дуже гарні".

Раніше стало відомо, що Соня Кей і Олег Петров відзначили весілля у вузькому колі рідних і близьких - всього було 14 гостей. Привітати молодих приїхала і Софія Ротару з сім'єю. Після урочистості подружжя вирушили на медовий місяць в Буковель.

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