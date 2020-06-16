Известная украинская певица Соня Кей, племянница легендарной артистки Софии Ротару, показала совместное фото с молодым мужем

На фото Соня показывает себя в черном купальнике, а волосы собрала в хвост. Рядом можно увидеть Олега Петрова, мужа красавицы, которая не так давно сыграла свадьбу. На нем одежды не было видно совсем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Души не стареют. Они или рождаются старыми, или остаются юными всегда", - написала Соня.

"Ух ты. Как сказано", "Вы очень красивая пара, счастья вам Соня и Олег", "Отличного отдыха", "Любовь, это великий и необъятный мир, который уменьшается к одному близкому человеку, который поглотил все вокруг", - написали фанаты под публикацией и поставили несколько сотен лайков.

Ранее мы сообщали, что внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко похвасталась стройными ножками и показала своего «друга».

На фотографиях Соня позирует с великолепным белым конем. При этом одета девушка не очень подобающе для конной прогулки. На ней белый костюм из рубашки и короткой юбки, которая позволяет ей продемонстрировать свои стройные ножки.

Сообщалось, что племянница легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Кей показала нежный? неотразимый образ.

На фото красавица позировала в пышном черном платье с открытыми плечами. Соня решила в этот раз не надевать белье, а только большую серьгу в левом ухе, которая достала почти до груди. Девушка сложила руки на пояс и немного наклонила голову, позируя для фото на фоне просторного окна. Снимок вышел интересным и нежным.

Напомним, племянница Софии Ротару без белья показала, чем покорила мужа-хоккеиста

А еще Politeka писала, что озорная внучка Ротару приподняла кофту и показала, чем ее наградила природа

Также Politeka сообщала, что племянница Ротару перед свадьбой поразила экспериментами с внешностью, певицу не узнать



