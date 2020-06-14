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Племянница украинской певицы Софии Ротару Соня Кей детально показала откровенное платье, в котором вышла замуж

Как сообщает Politeka.net, молодая певица опубликовала кадры на своей странице в Instagram.

Несколько дней назад стало известно, что Соня Кей вышла замуж за известного хоккеиста из сборной Украины - Олега Петрова. До этого радостного события девушка скрывала своего избранника от широкой общественности. Теперь же она делится своими эмоциями и даже показала свадебное платье.

Для самого счастливого праздника племянница Ротару выбрала весьма откровенную модель с огромным декольте, которое тянется до самого живота. Отчетливо видно, что под платьем нет бюстгальтера. Образ довершил венок со сверкающими камнями. На одном из снимков Соня улыбается, а на другом - томно смотрит в сторону.

Пользователи социальной сети оценили необычный наряд артистки в комментариях:

"Красоточка! Поздравляю Вас с таким важным событием😍"; "Куколка!👍👍👍❤️❤️❤️🔥"; "Классная"; "Принцесса!😍✨ Фантастически красивая!🙌"; "Очень элегантно👏👏👏"; "Настоящая принцесса"; "Ти самая красивая и сногшибательная, Сонечка, ти замечательная певица люблю и обнимаю🤗💋 ти всегда сияешь, ты большая молодчинка ти невероятно красивая 💖💋🤗".

Напомним, племянница Софии Ротару избавилась от белья ради нового смелого образа.

Также Politeeka сообщала, что обнаженная племянница Ротару разлеглась в жаркой позе, посветив «мячиками».

А еще Politeka писала, что горячая племянница Ротару дерзнула нарядом без нижнего белья.