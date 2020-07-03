Александра Зарицкая, солистка популярной украинской группы KAZKA, удивила поклонников новой внешностью

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала новый видеоблог на странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, скрольте вниз).

"KAZKA Beauty Vlog #2 - Пэрис и Бритни. В этом выпуске вместе с Олегом Машуковским возвращаемся в 2000-е", - поделилась певица в описании.

В ролике исполнительница, сидя на кровати, преображается при помощи макияжа и под руководством своего друга-блогера. Она нарядилась в кремовое платье с глубоким декольте, поверх которого надела прозрачную черную накидку. Первоначальный образ довершает крупная золотая цепь на шее.

Для своего блога Александра Зарицкая решила ярко накраситься. Сначала она нанесла на лицо толстый слой пудры и тональника. Чтобы не мешали волосы, певица зафиксировала их пушистым розовым обручем с бантиком (Олег взял такой же). Затем звезда украсила веки розовыми тенями и присыпала скулы блестками. Образ получился ярким и оригинальным.

Пользователи социальной сети похвалили Александру за ее новый блог, оставив тысячи "лайков" и положительные комментарии:

"Такая милашка"; "Классс👍🏻 насмеялась"; "Лучшие😍🔥"; "Какая Саша классная! Прямо хочется пощупать, потискать 😍".

Напомним, что Александра Зарицкая без одежды соблазнила не только взглядом: "Бомба".

Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая наплевала на комплексы и показала огромное декольте во всей красе: сочные фото.

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