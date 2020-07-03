Александра Зарицкая, солистка популярной украинской группы KAZKA, удивила поклонников новой внешностью
Как сообщает Politeka.net, она опубликовала новый видеоблог на странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, скрольте вниз).
"KAZKA Beauty Vlog #2 - Пэрис и Бритни. В этом выпуске вместе с Олегом Машуковским возвращаемся в 2000-е", - поделилась певица в описании.
В ролике исполнительница, сидя на кровати, преображается при помощи макияжа и под руководством своего друга-блогера. Она нарядилась в кремовое платье с глубоким декольте, поверх которого надела прозрачную черную накидку. Первоначальный образ довершает крупная золотая цепь на шее.
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Для своего блога Александра Зарицкая решила ярко накраситься. Сначала она нанесла на лицо толстый слой пудры и тональника. Чтобы не мешали волосы, певица зафиксировала их пушистым розовым обручем с бантиком (Олег взял такой же). Затем звезда украсила веки розовыми тенями и присыпала скулы блестками. Образ получился ярким и оригинальным.
Пользователи социальной сети похвалили Александру за ее новый блог, оставив тысячи "лайков" и положительные комментарии:
"Такая милашка"; "Классс👍🏻 насмеялась"; "Лучшие😍🔥"; "Какая Саша классная! Прямо хочется пощупать, потискать 😍".
Напомним, что Александра Зарицкая без одежды соблазнила не только взглядом: "Бомба".
Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая наплевала на комплексы и показала огромное декольте во всей красе: сочные фото.
Также Politeka писала, что Александра Зарицкая разошлась, устроив дикие танцы в трусах, взрывное видео.