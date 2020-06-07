27-летняя вокалистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая ошеломила горячими телодвижениями - радуясь на зло хейтерам
Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в нескромном виде - крохотных черных плавках и свободной футболке зеленого оттенка (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
В таком виде, без штанов, звезда пустилась в пляс. Саша повернулась к камере спиной, быстро перебирая ногами и активно махая руками. Девушка без тени смущения потрясла выдающимися "булочками".
"Настроение: танцевать для всех хейтеров 😈 п.с. Скоро премьера нового трека! Вот и празднуем 👽", - объяснила причину веселья Зарицкая.
Пользователи моментально кинулись комментировать увиденное, при чем многие встали на сторону Саши - мол, молодец, что не стесняется быть самой собой. Правда, некоторые робко напомнили о нормах приличия.
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Кстати в тех же комментариях певица уточнила, почему была в таком виде: "Я в купальнику, бо купатись в океані збиралась!"
"Класс.. без комплексов..👏👏👏 очаровательная 😊"
"Главное быть счастливой 😍❤️"
"Не ну нормы приличия никто не отменял"
"Хейтери просто невдахи зависники .... Саша, танцюй нам на радість....Ти крута, прорив нового покоління і просто фантастична особа. ДЯКУЮ!"
"Мама родная 😱"
"Дикі танці❤️"
"Вы уверены, что это нормально?"
"Крутая!)))) правильно, надо жить на всю катушку и пофиг на хейт"
Ранее мы сообщали, Зарицкая удивила мега ярким макияжем в розовых тонах. Девушка похвасталась видом в "сториз".
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