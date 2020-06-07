27-летняя вокалистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая ошеломила горячими телодвижениями - радуясь на зло хейтерам

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в нескромном виде - крохотных черных плавках и свободной футболке зеленого оттенка (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

В таком виде, без штанов, звезда пустилась в пляс. Саша повернулась к камере спиной, быстро перебирая ногами и активно махая руками. Девушка без тени смущения потрясла выдающимися "булочками".

"Настроение: танцевать для всех хейтеров 😈 п.с. Скоро премьера нового трека! Вот и празднуем 👽", - объяснила причину веселья Зарицкая.

Пользователи моментально кинулись комментировать увиденное, при чем многие встали на сторону Саши - мол, молодец, что не стесняется быть самой собой. Правда, некоторые робко напомнили о нормах приличия.

Кстати в тех же комментариях певица уточнила, почему была в таком виде: "Я в купальнику, бо купатись в океані збиралась!"

"Класс.. без комплексов..👏👏👏 очаровательная 😊"

"Главное быть счастливой 😍❤️"

"Не ну нормы приличия никто не отменял"

"Хейтери просто невдахи зависники .... Саша, танцюй нам на радість....Ти крута, прорив нового покоління і просто фантастична особа. ДЯКУЮ!"

"Мама родная 😱"

"Дикі танці❤️"

"Вы уверены, что это нормально?"

"Крутая!)))) правильно, надо жить на всю катушку и пофиг на хейт"

Ранее мы сообщали, Зарицкая удивила мега ярким макияжем в розовых тонах. Девушка похвасталась видом в "сториз".

Напомним, 22-летняя сестра пышнотелой солистки KAZKA заинтриговала украинцев

Также Politeka писала, что сочная солистка KAZKA сняла с себя все и пошалила в ванной, засветив лишнее