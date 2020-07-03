Олександра Заріцька, солістка популярної української групи KAZKA, здивувала шанувальників новою зовнішністю
Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала новий відеоблог на сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, скрольте вниз).
"KAZKA Beauty Vlog #2 - Періс і Брітні. У цьому випуску разом з Олегом Машуковским повертаємося в 2000-е", - поділилася співачка в описі.
У ролику виконавиця, сидячи на ліжку, перетворюється за допомогою макіяжу і під керівництвом свого друга-блогера. Вона вбралася в кремову сукню з глибоким декольте, поверх якого одягла чорну прозору накидку. Первісний образ довершує велика золота ланцюг на шиї.
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Для свого блогу Олександра Зарицька вирішила яскраво нафарбуватися. Спочатку вона нанесла на обличчя товстий шар пудри і тональника. Щоб не заважали волосся, співачка зафіксувала їх пухнастим рожевим обідком з бантиком (Олег взяв такий же). Потім зірка прикрасила повіки рожевими тінями і присипала вилиці блискітками. Образ вийшов яскравим і оригінальним.
Користувачі соціальної мережі похвалили Олександру за її новий блог, залишивши тисячі "лайків" і позитивні коментарі:
"Така милашка"; "Классс👍🏻 насміялася"; "Кращі😍🔥"; "Яка Саша класна! Прямо хочеться помацати, потискати 😍".
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