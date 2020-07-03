Олександра Заріцька, солістка популярної української групи KAZKA, здивувала шанувальників новою зовнішністю

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала новий відеоблог на сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, скрольте вниз).

"KAZKA Beauty Vlog #2 - Періс і Брітні. У цьому випуску разом з Олегом Машуковским повертаємося в 2000-е", - поділилася співачка в описі.

У ролику виконавиця, сидячи на ліжку, перетворюється за допомогою макіяжу і під керівництвом свого друга-блогера. Вона вбралася в кремову сукню з глибоким декольте, поверх якого одягла чорну прозору накидку. Первісний образ довершує велика золота ланцюг на шиї.

Для свого блогу Олександра Зарицька вирішила яскраво нафарбуватися. Спочатку вона нанесла на обличчя товстий шар пудри і тональника. Щоб не заважали волосся, співачка зафіксувала їх пухнастим рожевим обідком з бантиком (Олег взяв такий же). Потім зірка прикрасила повіки рожевими тінями і присипала вилиці блискітками. Образ вийшов яскравим і оригінальним.

Користувачі соціальної мережі похвалили Олександру за її новий блог, залишивши тисячі "лайків" і позитивні коментарі:

"Така милашка"; "Классс👍🏻 насміялася"; "Кращі😍🔥"; "Яка Саша класна! Прямо хочеться помацати, потискати 😍".

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