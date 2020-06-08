Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала свою красоту, забыв о смущении

На фото красавица позирует в топе, который еле вместил пышный бюст Александры. Образ Зарицкая дополнила ярким макияжем и маникюром. На лбу можно увидеть рисунок в виде полумесяца. Неизвестно, это фильтр или звезда себе его нарисовала. Фотография вышла максимально сочной и соблазнительной, ведь была сделала максимально крупным планом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли ничего написать под фото или поставить лайки, но так и хочется написать: "Пушка".

Ранее мы сообщали, что 27-летняя вокалистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая ошеломила горячими телодвижениями - радуясь на зло хейтерам.

Артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в нескромном виде - крохотных черных плавках и свободной футболке зеленого оттенка.

В таком виде, без штанов, звезда пустилась в пляс. Саша повернулась к камере спиной, быстро перебирая ногами и активно махая руками.

Сообщалось, что 27-летняя украинская певица Александра Зарицкая, соблазнила стильным кадром с девушками.

В этот раз звезда поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в необычном образе вместе с несколькими девушками - коллегами в латексе и таких же перчатках.

Напомним, заплаканная солистка KAZKA огорошила внешним видом, личные кадры

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