Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя без лишних украшений

На фото Зарицкая позировала без одежды, когда ее снимали по грудь. Волосы у красотки были распущены, а сама Александра развернулась спиной к камере, чтобы ничего не засветить. Певица смотрела в камеру, когда делили фото и из-за этого оно получилось очень нежным и интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Думаем о новых датах нашего тура. Когда, по вашему мнению, мы с вами сможем увидеться и запеть в живую все любимые песни?", - написала Зарицкая.

Фанаты успели поставить почти четыре тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Красотка, приезжайте пожалуйста после карантина в Чернигов", "На конец июня ставьте", "Не раньше 2021 года, думаю", "Очень красивая", "Бомба".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, поздравила маму и показала подарок для нее.

На фото Саша позирует в черной кофте и распущенными волосами. Зарицкая стояла в подъезде, а в руках можно увидеть огромный букет роз, который она приготовила для своей мамы, чтобы поздравить ее с праздником.

Сообщалось, что украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, что разорвала отношения с парнем-иностранцем.

Подробностями личной жизни звезда поделилась в программе "Ранок з Україною".

Когда пара познакомилась, парень не знал, что Саша – певица. Они весело проводили время вдвоем и встречались за рубежом.

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