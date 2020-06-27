Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук раскрыла перед поклониками еще одну грань своего таланта

На странице в социальной сети Инстаграм роскошная брюнетка с невероятным голосом предстала в умопомрачительном наряде, передает Politeka.net.

На видео она – в длинном светлом платье, которое облегает ее фигуру, с длинными рукавами-накидками. Во время ходьбы они чем-то напоминают крылья ангела.

Если спереди наряд полностью закрыт, то сзади часть спины оголена.

Из аксессуаров на Марте – украшение в волосах, прикрывающее лоб.

В кадре девушка идет по садовой дорожке и исполняет песню Happy Birthday to you, демонстрируя всю глубину и красоту своего голоса. Она улыбается и кружится перед камерой.

«Такое необычное сегодняшнее утро я провела, поздравляя с Днем рождения маленькую девочку 🥰 Люди, которые умеют ТАК создавать сюрпризы - спасибо вам. Знаете, за что? За будущие воспоминания наших детей. Ведь особые теплые моменты запоминаются и оставляют отпечаток в памяти о детстве, они делают нашу взрослую сознательную жизнь намного приятнее», – написала Марта.

Поклонники оценили образ и голос звезды.

«Мартуся, какая ты прекрасная 🥰 мурашки по коже, когда тебя слушаю🥰», – можно прочитать под видео.

Ранее мы писали, что Адамчук поделилась фото, на котором позирует перед камерой в свободном черном халате, небрежно запахнутом на груди. Это делает образ звезды крайне соблазнительным.

Кроме того, она надела повязку на глаз, состоящую из множества мелких и крупных камней и блесток. Аксессуар выглядит очень дорого и оригинально. Образ артистки также дополнила темная помада на губах.

Напомним, брюнетка из "Квартал 95" сразила наповал яркой внешностью в соблазнительном боди.

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