Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук раскрыла перед поклониками еще одну грань своего таланта
На странице в социальной сети Инстаграм роскошная брюнетка с невероятным голосом предстала в умопомрачительном наряде, передает Politeka.net.
На видео она – в длинном светлом платье, которое облегает ее фигуру, с длинными рукавами-накидками. Во время ходьбы они чем-то напоминают крылья ангела.
Если спереди наряд полностью закрыт, то сзади часть спины оголена.
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Из аксессуаров на Марте – украшение в волосах, прикрывающее лоб.
В кадре девушка идет по садовой дорожке и исполняет песню Happy Birthday to you, демонстрируя всю глубину и красоту своего голоса. Она улыбается и кружится перед камерой.
«Такое необычное сегодняшнее утро я провела, поздравляя с Днем рождения маленькую девочку 🥰 Люди, которые умеют ТАК создавать сюрпризы - спасибо вам. Знаете, за что? За будущие воспоминания наших детей. Ведь особые теплые моменты запоминаются и оставляют отпечаток в памяти о детстве, они делают нашу взрослую сознательную жизнь намного приятнее», – написала Марта.
Поклонники оценили образ и голос звезды.
«Мартуся, какая ты прекрасная 🥰 мурашки по коже, когда тебя слушаю🥰», – можно прочитать под видео.
Ранее мы писали, что Адамчук поделилась фото, на котором позирует перед камерой в свободном черном халате, небрежно запахнутом на груди. Это делает образ звезды крайне соблазнительным.
Кроме того, она надела повязку на глаз, состоящую из множества мелких и крупных камней и блесток. Аксессуар выглядит очень дорого и оригинально. Образ артистки также дополнила темная помада на губах.
Напомним, брюнетка из "Квартал 95" сразила наповал яркой внешностью в соблазнительном боди.
Как сообщала Politeka, страстная брюнетка из "Квартал 95" без лифчика позволила пощекотать свое тело.
Также Politeka писала, что соблазнительная брюнетка из "Квартал 95" показала, что такое настоящая красота.