View this post on Instagram

Такий незвичайний сьогоднішній ранок я провела, вітаючи з Днем народження маленьку дівчинку 🥰 Люди, котрі вміють ТАК створювати сюрпризи - спасибі вам. Знаєте, за що? За майбутні спогади наших дітей. Адже особливі теплі моменти запам’ятовуються і залишають відбиток у пам’яті про дитинство, вони роблять наше доросле свідоме життя набагато приємнішим. Я недарма прикріпила сюди нашу з @dmitrylytvynets версію про #happybirthday ) Хочу нагадати вам, що на @payphone.x можна замовити привітання від мене, а всі кошти від того підуть на підтримку онкохворих діток. P.S. А якщо, можливо , у когось сьогогі також свято, шлю вам свої вітання 🕊