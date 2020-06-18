34-летняя украинская певица, участница "Квартал 95" Марта Адамчук порадовала поклонников новым ярким фото

Как передает Politeka.net, снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть проскролльте вниз)

На фото Марта Адамчук позирует сидя на балконе на фоне белых роз. При этом все внимание притягивают губы артистки, накрашенные яркой помадой. Кажется что свести с ума можно одними только такими губами. Глаза Адамчук только слегка подведены, волосы присобраны. Образ дополняют аккуратные серьги и кулон.

«Что для вас душевный покой?», - написала артистка в подписи к фото.

При этом сама Адамчук не стала комментировать тему в посте. Однако ранее она рассказывала, что одним из способов поддержания душевного покоя для нее является массаж.

«Это и удовольствие, и возможность поддерживать себя в хорошей физической и душевной форме. Также считаю, что нужно выделять хотя бы один день в неделю для полного релакса. Я сама к этому иду», - призналась артистка.

Также она рассказывала, что среди правил ее питания - обязательный завтрак. Кроме того, через день она делает себе процедуры для лица, например, маски.

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