Зірка студії «Квартал 95» Марта Адамчук розкрила перед поклониками ще одну грань свого таланту

На сторінці в соціальній мережі Instagram розкішна брюнетка з неймовірним голосом постала в приголомшливому вбранні, передає Politeka.net.

На відео вона – в довгому світлому платті, яке облягає її фігуру, з довгими рукавами-накидками. Під час ходьби вони чимось нагадують крила ангела.

Якщо спереду наряд повністю закритий, то ззаду частина спини оголена.

З аксесуарів на Марті – прикраса у волоссі, що прикриває лоб.

У кадрі дівчина йде садовою доріжкою і виконує пісню Happy Birthday to you, демонструючи всю глибину і красу свого голосу. Вона посміхається і крутиться перед камерою.

«Такий незвичайний сьогоднішній ранок я провела, вітаючи з Днем народження маленьку дівчинку 🥰 Люди, які вміють ТАК створювати сюрпризи - спасибі вам. Знаєте, за що? За майбутні спогади наших дітей. Адже особливі теплі моменти запам'ятовуються і залишають відбиток в пам'яті про дитинство, вони роблять наше доросле свідоме життя набагато приємнішим», – написала Марта.

Шанувальники оцінили образ і голос зірки.

«Мартуся, яка ти прекрасна 🥰 мурашки по шкірі, коли тебе слухаю🥰», – можна прочитати під відео.

Раніше ми писали, що Адамчук поділилася фото, на якому позує перед камерою у вільному чорному халаті, недбало запахнутому на грудях. Це робить образ зірки вкрай спокусливим.

Крім того, вона одягла пов'язку на око, що складається з безлічі дрібних і великих камінців і блискіток. Аксесуар виглядає дуже дорого й оригінально. Образ артистки також доповнила темна помада на губах.

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