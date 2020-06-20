34-летняя украинская певица, участница "Квартал 95" Марта Адамчук порадовала поклонников яркой фотосессией

Как передает Politeka.net, соответственные кадры артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

"Проблемы в жизни были, есть и будут. Понимая это, сначала хочется опустить руки и перестать стараться что-то исправлять. А можно, как вариант, не усердствовать совсем)), а превратить свои заботы в искусство. И они перестанут быть проблемами) Я так рада, что в моей жизни мне везет встречать по-настоящему прекрасных людей. Они такие не потому, что идеальные, как раз наоборот - как и каждый из нас, они совсем несовершенны. Но они это понимают и с любовью принимают, работают и смеются над собой, а это моя любимая самоирония) Они рисуют, создают ароматы и делятся с другими своим опытом", - отметила артистка в подписи к снимкам.

Отметим, что со своими проблемами Марта справиться смогла: облачившись в джинсы и топ с открытой спиной она снялась в яркой фотосессии.





А отсутствие бюстгальтера лишь добавило пикантности кадрам.

Ранее артистка поделилась в своем Инстаграм фото, на котором предстала в дерзком черном пиджаке с очень глубоким декольте.

Адамчук предстала без макияжа, но зато прикрыла лицо черно-белой защитной маской с оригинальным узором, при этом нижнее белье, видимо, звезда решила не надевать.

Напомним, ненакрашенная брюнетка из "Квартал 95" надела маску, но забыла про лифчик: "В жару невозможно...".

Как сообщала Politeka, жгучая брюнетка из "Квартал 95" расстегнула рубашку и показала соблазн: "А где белье?".

Также Politeka писала, что нежная брюнетка из "Квартал 95" отбросила стыд и лифчик, показав, что умеет делать руками.