34-летняя украинская певица, участница "Квартал 95" Марта Адамчук продолжает покорять шикарной внешностью
Звезда опубликовала серию фото в черном боди с открытой спиной, пишет Politeka.net. На снимке украинская знаменитость похвасталась красивой внешностью в разных ракурсах.
Красотка позировала, сидя на ступеньках. Ее шикарные волосы, немного скрыли лицо. Певица смотрела в камеру и улыбалась. От ее взгляда невозможно оторваться.
На другом фото звезда показала свою разрисованную спину. Модель выставила назад пятую точку и повернула голову, улыбнувшись. Джинсы на поясе смотрелись идеально.
Нокаут курса доллара, ужесточение карантина и новые пенсии — главное за ночь
Дженнифер Лопес без белья соблазнительно нагнулась и показала то, что обычно скрывают: смелые фото
Помолодевшая Алла Пугачева появилась в дерзком экстра-мини: "Ну куда опять задрала ляжки?"
Звезда "Сватов" изменилась до неузнаваемости, "болезнь начала развиваться...": кадры
Следующее фото было цветным. Красотка сидела на лестницу, закинув ножку на ножку. Элегантные босоножки завершили образ звезды.
"Спасибо, что ты меня так увидела 🖤", - написала звезда, обращаясь к фотографу.
За два часа пост собрал почти 400 лайков и немного комментариев.
"Волшебная", "Тёплые и сильные фото", - написали пользователи сети.
Напомним, Марта Адамчук позировала в черной маечке и кепочке. Ее образ завершили аккуратные сережки в ушах.
Примечательно, украинская знаменитость была без макияжа, что отнюдь ее не портило. В руках Марта держала целую охапку маков.
Ранее мы писали, что Марта Адамчук предстала в нежно-розовом платье и с блестящим макияжем на лице с эффектом на естественность. Девушка покорила социальную сеть Инстаграм идеальным фото - на фоне цветущей вишни певица выглядела весьма изящно и миловидно, что сразу отметили ее фолловеры.
Пост за четыре часа собрал более 700 лайков.
Напомним, ненакрашенная брюнетка из "Квартал 95" надела маску, но забыла про лифчик: "В жару невозможно...".
Как сообщала Politeka, жгучая брюнетка из "Квартал 95" расстегнула рубашку и показала соблазн: "А где белье?".
Также Politeka писала, что нежная брюнетка из "Квартал 95" отбросила стыд и лифчик, показав, что умеет делать руками.