34-летняя украинская певица, участница "Квартал 95" Марта Адамчук продолжает покорять шикарной внешностью 

Звезда опубликовала серию фото в черном боди с открытой спиной, пишет Politeka.net. На снимке украинская знаменитость похвасталась красивой внешностью в разных ракурсах. 

Красотка позировала, сидя на ступеньках. Ее шикарные волосы, немного скрыли лицо. Певица смотрела в камеру и улыбалась. От ее взгляда невозможно оторваться. 

На другом фото звезда показала свою разрисованную спину. Модель выставила назад пятую точку и повернула голову, улыбнувшись. Джинсы на поясе смотрелись идеально. 

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Следующее фото было цветным. Красотка сидела на лестницу, закинув ножку на ножку. Элегантные босоножки завершили образ звезды. 

"Спасибо, что ты меня так увидела 🖤",  - написала звезда, обращаясь к фотографу. 

За два часа пост собрал почти 400 лайков и немного комментариев. 

"Волшебная", "Тёплые и сильные фото", - написали пользователи сети. 

Напомним,  Марта Адамчук позировала в черной маечке и кепочке. Ее образ завершили аккуратные сережки в ушах. 

Примечательно, украинская знаменитость была без макияжа, что отнюдь ее не портило. В руках Марта держала целую охапку маков.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук предстала в нежно-розовом платье и с блестящим макияжем на лице с эффектом на естественность. Девушка покорила социальную сеть Инстаграм идеальным фото - на фоне цветущей вишни певица выглядела весьма изящно и миловидно, что сразу отметили ее фолловеры.

Пост за четыре часа собрал более 700 лайков. 

Напомним, ненакрашенная брюнетка из "Квартал 95" надела маску, но забыла про лифчик: "В жару невозможно...".

Как сообщала Politeka, жгучая брюнетка из "Квартал 95" расстегнула рубашку и показала соблазн: "А где белье?".

Также Politeka писала, что нежная брюнетка из "Квартал 95" отбросила стыд и лифчик, показав, что умеет делать руками.