34-летняя украинская певица, участница "Квартал 95" Марта Адамчук продолжает покорять шикарной внешностью

Звезда опубликовала серию фото в черном боди с открытой спиной, пишет Politeka.net. На снимке украинская знаменитость похвасталась красивой внешностью в разных ракурсах.

Красотка позировала, сидя на ступеньках. Ее шикарные волосы, немного скрыли лицо. Певица смотрела в камеру и улыбалась. От ее взгляда невозможно оторваться.

На другом фото звезда показала свою разрисованную спину. Модель выставила назад пятую точку и повернула голову, улыбнувшись. Джинсы на поясе смотрелись идеально.

Следующее фото было цветным. Красотка сидела на лестницу, закинув ножку на ножку. Элегантные босоножки завершили образ звезды.

"Спасибо, что ты меня так увидела 🖤", - написала звезда, обращаясь к фотографу.

За два часа пост собрал почти 400 лайков и немного комментариев.

"Волшебная", "Тёплые и сильные фото", - написали пользователи сети.

Напомним, Марта Адамчук позировала в черной маечке и кепочке. Ее образ завершили аккуратные сережки в ушах.

Примечательно, украинская знаменитость была без макияжа, что отнюдь ее не портило. В руках Марта держала целую охапку маков.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук предстала в нежно-розовом платье и с блестящим макияжем на лице с эффектом на естественность. Девушка покорила социальную сеть Инстаграм идеальным фото - на фоне цветущей вишни певица выглядела весьма изящно и миловидно, что сразу отметили ее фолловеры.

Пост за четыре часа собрал более 700 лайков.

Напомним, ненакрашенная брюнетка из "Квартал 95" надела маску, но забыла про лифчик: "В жару невозможно...".

Как сообщала Politeka, жгучая брюнетка из "Квартал 95" расстегнула рубашку и показала соблазн: "А где белье?".

Также Politeka писала, что нежная брюнетка из "Квартал 95" отбросила стыд и лифчик, показав, что умеет делать руками.