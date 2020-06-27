Известная модель и певица Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в соблазнительном наряде

На кадрах красотка показывает себя в обтягивающем корсете, который не только подчеркнул талию, но и пышную грудь Ким. Ли соблазнительно выгнулась сидя на пуфе, позируя перед камерой максимально жарко. Звезда демонстрировала идеальные бедра и играла перед объективом камеры, пока ее снимали в спальне при приглушенном свете. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик почти 200 тысяч раз и написали множество комментариев:

"Моя драгоценность", "Прекрасная", "Я скажу это снова и снова, ты самая горячая DJ во всем мире", "Соблазнительная начальница", "Прекрасное видео, мне нравится".

Сообщалось, что известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, предстала в соблазнительном виде.

В одних из последних сториз Омович предстала в крохотном тесном топе, из которого едва не выпрыгивают новые округлости. Большей откровенности прибавляло огромное декольте, что натянулись на пуговицах из-за больших объемов. Ткань, казалось, трещит по швам.

Сообщалось, что одна самых высокооплачиваемых моделей мира Кендалл Дженнер украсила обложку мартовского выпуска журнала Vogue Korea.

Модель стала лицом сразу двух обложек Vogue Korea. Новые снимки Кендалл в сети уже собрали около трех миллионов предпочтений.

Напомним, корейская Кардашьян в дерзком мини расставила ноги до неприличия

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