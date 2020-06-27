Известная модель и певица Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в соблазнительном наряде
На кадрах красотка показывает себя в обтягивающем корсете, который не только подчеркнул талию, но и пышную грудь Ким. Ли соблазнительно выгнулась сидя на пуфе, позируя перед камерой максимально жарко. Звезда демонстрировала идеальные бедра и играла перед объективом камеры, пока ее снимали в спальне при приглушенном свете. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты посмотрели ролик почти 200 тысяч раз и написали множество комментариев:
Юная дочь Кравец из "Квартал 95" превратилась в копию Ани Лорак после смены имиджа: "Вот это да..."
ВНО-2020: стало известно о непредвиденном, "89% выпускников не смогли..."
Друг "Холостяка" Макса Михайлюка рассекретил личность его новой избранницы: "Везет ему на Дашек"
Грандиозный возврат средств украинцам, в Минфине назвали точные даты: "Если вы клиент ПриватБанка...."
"Моя драгоценность", "Прекрасная", "Я скажу это снова и снова, ты самая горячая DJ во всем мире", "Соблазнительная начальница", "Прекрасное видео, мне нравится".
Сообщалось, что известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, предстала в соблазнительном виде.
В одних из последних сториз Омович предстала в крохотном тесном топе, из которого едва не выпрыгивают новые округлости. Большей откровенности прибавляло огромное декольте, что натянулись на пуговицах из-за больших объемов. Ткань, казалось, трещит по швам.
Напомним, корейская Кардашьян в дерзком мини расставила ноги до неприличия
А еще Politeka сообщала, что турецкая Кардашьян выставила напоказ роскошный бюст и стройную талию
Также Politeka писала, что горячая турецкая Кардашьян посветила сокровищем в бездонном декольте