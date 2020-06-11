Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя максимально соблазнительной

На фото Гюль позирует в темном платье с прозрачными рукавами. Одежда была обтягивающей, поэтому подчеркнула идеальную фигуру красотки. В платье было и огромное декольте, которое показало пышный бюст красотки, который не был спрятан под бельем. Образ Бахари дополнила стильной укладкой волос и ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Персидская принцесса", "Потерял дар речи", "Хорошо, но вау", "Великолепная принцесса", "Мне нравится, как ты одеваешься".

Сообщалось, что известная модель Гюль Бахари показала свою красоту предельно близко.

На фото Бахари показывала себя в темном платье с огромным декольте. Как оказалось, красавица не очень любит бюстгальтеры, поэтому решила дать свободу своему пышному размеру. Образ Гюль дополнила ярким макияжем и распущенными волосами. Как можно заменить, снимок был сделан в прошлом году.

Сообщалось, что известная модель Гюль Бахари показала красоту в необычном ракурсе.

В этот раз Бахари позировала в красных штанах и кофте, похожих на спортивный костюм, которую решила оставить расстегнутой. Красавица таким образом показала свои пышные формы, которые еле влезли в красный купальник. Гюль присела посреди дороги на корточки и отвела взгляд от камеры. Кадр получился очень интересный и соблазнительным.

Напомним, турецкая Кардашьян присела и показала свое великолепие, наряд вот-вот треснет

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