Відома модель і співачка Кім Лі, яку називають корейської Кардаш'ян, показала себе в спокусливому вбранні

На кадрах красуня показує себе в обтягуючому корсеті, який не тільки підкреслив талію, але і пишні груди Кім. Лі спокусливо вигнулась сидячи на пуфі, позуючи перед камерою максимально жарко. Зірка демонструвала ідеальні стегна і грала перед об'єктивом камери, поки її знімали в спальні при приглушеному світлі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик майже 200 тисяч разів і написали безліч коментарів:

"Моя цінність", "Прекрасна", "Я скажу це знову і знову, ти сама гаряча DJ у всьому світі", "Спокуслива начальниця", "Прекрасне відео, мені подобається".

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, постала в спокусливому вигляді.

В одних з останніх сториз Омович постала в крихітному тісному топі, з якого ледь не вистрибують нові округлості. Більшої відвертості додавало величезне декольте, що натяглися на гудзиках через великі обсяги. Тканина, здавалося, тріщить по швах.

Повідомлялося, що одна найвисокооплачуваніших моделей світу Кендалл Дженнер прикрасила обкладинку березневого випуску журналу Vogue Korea.

Модель стала обличчям відразу двох обкладинок Vogue Korea. Нові знімки Кендалл в мережі вже зібрали близько трьох мільйонів переваг.

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