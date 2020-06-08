Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в невероятно соблазнительном образе

На фото красавица позировала в белом прозрачном платье. Ким соблазнительно села на пол, смотря прямо в камеру. Зона декольте оказалась огромной, а снизу ткань почти не прикрыла ноги, благодаря чему фотография вышла максимально жаркой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под публикаией или поставить лайки, но так и хочется написать: "Это божественно".

Сообщалось, что известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала, за что ее любят мужчины.

Красотка надела мини платье, в которое с трудом втиснула свои необъятные формы. Ее пышная грудь буквально выпрыгивала из корсета, а бедра были так сильно обтянуты, что казалось платье вот-вот лопнет.

Сообщалось, что популярная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской версией Кардашьян, показала роскошную фигуру в кружеве.

Девушка была одета в красивое бордовое мини платье с голой спиной и глубоким декольте. Вышивка прикрывала самые интимные места, но на фото можно разглядеть часть пышной груди красотки. Образ модель дополнила ботфордами в цвет платью. Она соблазнительно смотрела в кадр, заставляя мужчин краснеть.

Напомним, корейская Кардашьян показала в бездонном декольте свою красоту

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