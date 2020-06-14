Турецкая модель Гюль Бахари похвасталась внушительными формами в тесном наряде, выставив напоказ роскошное тело

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Бахари позирует в тесном наряде на фоне фиолетового света, демонстрируя внушительные формы в декольте. Дополняет образ красивый макияж и кулон. При этом девушка задрала руки, демонстрируя невероятных размеров прелести.

Однако ее поклонники не смогли сказать что-либо о красоте кумира, поскольку кадры Бахари решила выбросить не у себя на странице, а в Сторис.

Как сообщалось ранее, известная модель Гюль Бахари показала соблазнительные прелести в темном наряде.

На фото Гюль позирует в темном платье с прозрачными рукавами. Одежда была обтягивающей, поэтому подчеркнула идеальную фигуру красотки. В платье было и огромное декольте, которое показало пышный бюст красотки, который не был спрятан под бельем. Образ Бахари дополнила стильной укладкой волос и ярким макияжем.

Ее поклонники поставили более трех тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Персидская принцесса", "Потерял дар речи", "Хорошо, но вау", "Великолепная принцесса", "Мне нравится, как ты одеваешься".

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