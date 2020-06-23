Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала чарівну розтяжку

На кадрах Нікітіна позує в топі, чорних лосинах і кросівках. Волосся Катерина зібрала в хвіст, щоб не заважали, а сама показувала себе на спортмайданчику, де продемонструвала свої шпагати. Відео вийшло ефектним і цікавим, адже зірка дійсно змогла здивувати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Швиденько, швиденько дайте відповідь, у кого є шпагат?

БУДЬ!!!

Залиш в коментарях коханий смайл!!!

Якщо коментарів буде більше 100, то виставлю невелике відео з набором вправ на поліпшення ваших здібностей", - написала Нікітіна.

Фанати подивилися відео більше трьох тисяч разів і написали коментарі:

"Ногу не тягнеш, фуууу!(((", "Є шпагат. Мої пальці рук відмінно у нього сідають", "ну ти звичайно даєш, якби я так зробив, можна було б вже викопувати яму, розумниця", "Вмію і на поздовжній і поперечний сідає", "Мотивація від тебе - це вогонь", "Шикарний шпагат!!!Браво!!!!)", "10 років занять танцями не пройшли даром, є 2 шпагату". "Гармата. Бомба".

Повідомлялося, що українська актриса Катерина Нікітіна, яка є зіркою «Кварталу 95», похвалилася фігурою в крихітному купальнику

«Вперше в цьому році одягла купальник. Ох, як же я хочу на море…», - йдеться в повідомленні.

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