Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала чарівну розтяжку 

На кадрах Нікітіна позує в топі, чорних лосинах і кросівках. Волосся Катерина зібрала в хвіст, щоб не заважали, а сама показувала себе на спортмайданчику, де продемонструвала свої шпагати. Відео вийшло ефектним і цікавим, адже зірка дійсно змогла здивувати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості. 

"Швиденько, швиденько дайте відповідь, у кого є шпагат?

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Залиш в коментарях коханий смайл!!!

Якщо коментарів буде більше 100, то виставлю невелике відео з набором вправ на поліпшення ваших здібностей", - написала Нікітіна.

Фанати подивилися відео більше трьох тисяч разів і написали коментарі: 

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#sport #motivation . BE ALWAYS ON THE MOVE 💪🏻 . ________________________________________ Быстренько, быстренько ответьте👇🏻 у кого есть шпагат?😏 🙌🏻ЛЮБООООЙ!!!🙌🏻 Оставь в комментариях любимый смайл!!! Если комментариев будет больше 100, то выставлю небольшое видео с набором упражнений на улучшение ваших способностей😏😈❤️ ________________________________________ Ждю, мои хорошие❤️ . #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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"Ногу не тягнеш, фуууу!(((", "Є шпагат. Мої пальці рук відмінно у нього сідають", "ну ти звичайно даєш, якби я так зробив, можна було б вже викопувати яму, розумниця", "Вмію і на поздовжній і поперечний сідає", "Мотивація від тебе - це вогонь", "Шикарний шпагат!!!Браво!!!!)", "10 років занять танцями не пройшли даром, є 2 шпагату". "Гармата. Бомба".

Повідомлялося, що українська актриса Катерина Нікітіна, яка є зіркою «Кварталу 95», похвалилася фігурою в крихітному купальнику

«Вперше в цьому році одягла купальник. Ох, як же я хочу на море…», - йдеться в повідомленні.

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