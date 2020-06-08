Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала необычную себя

На фото красотка позирует без одежды, показывая только цветочный чокер. Никитина показала себя только по грудь, чтобы ничего не засветить. Екатерина дополнила образ двумя маленькими косичками, а сама смотрела куда-то вверх, пока ее снимали. Благодаря этому фото получилось нежным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Проще ошибиться в правде, чем в красоте.

Жозеф Жубер

Вы согласны?!", - написала Никитина.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"После карантина Киев уже почти заграница,на английский потянуло", "Ой , тут прям красотка", "Красивая девушка, прекрасный снимок", "Красоточка, вах".

Сообщалось, что звезда Студии «Квартал 95» Екатерина Никитина напугала кадрами своего падения с лестницы.

На видео Никитина решила в забавной манере изобразить разные жизненные «падения». Например, она показала падение с карьерной лестницы, развалившись на настоящей лестнице и проехавшись по ступенькам.

Сообщалось, что известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала свою гибкость на фоне прекрасного пейзажа.

В этот раз звезда "Женского Квартала" показала яркие кадры из фотосессии на берегу Днепра неподалеку от горы Пивиха. Екатерина выбрала очень атмосферный фон: песчаный пляж, тихие волны, солнце низко. На одном фото Никитину запечатлели в прыжке, на втором — она стоит на голове.

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