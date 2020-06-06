Звезда Студии «Квартал 95» Екатерина Никитина напугала кадрами своего падения с лестницы

Украинская актриса, звезда «Женского Квартала» поделилась забавным видео на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

На видео Никитина решила в забавной манере изобразить разные жизненные «падения». Например, она показала падение с карьерной лестницы, развалившись на настоящей лестнице и проехавшись по ступенькам.

Артистка также примерила на себя образ алкоголика, упав прямо на асфальт. Еще одним оригинальным образом в ее ролике стала роль неваляшки: Никитина уселась на полу, скрестив ноги, и начала перекатываться в разные стороны.

В конце знаменитость показала, как падает она сама. На видео Никитина влетает в комнату, одеваясь на ходу, и падает, поскользнувшись на линолеуме.

«В жизни каждого есть взлеты и падения. Предлагаю посмотреть на падения», - написала артистка в подписи к ролику.

Ее поклонники тут же отреагировали на видео.

«В конце надо было написать "ни одна Катя Никитина не пострадала"», «Лестница жёстко. Это как так себя нужно было настроить на такой поступок?)», «Ахахахвххвх Катя это шикарно», «Я упала также и теперь болит копчик последнее видео», «Больнее всего падать с карьерной лестницы», - пишут люди.

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