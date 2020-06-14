Украинская актриса Екатерина Никитина, звезда студии «Квартал 95», похвасталась безупречной фигурой в тесном топе и мини-шортах
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Немножко мотивации Вам в ленту😈 Не стоит ждать ПН, что б изменить свою жизнь! Начинай тогда, когда чувствуешь, что готов:👇🏻 Готов изменить жизнь к лучшему!😈 Готов заниматься спортом не на пару дней, а на всю жизнь!😈 Готов питаться правильно и придерживаться этого максимально», - говорится в сообщении.
Уточним, что Никитина также обратилась со словами поддержки к своим подписчикам, рассказав о своих срывах.
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«Я уверена что ТЫ СМОЖЕШЬ!😏 Поверь в себя, ведь я верю в каждого из Вас!❤️🙏🏻 НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО! У меня было много срывов, и поправлений, и похудений, и перееданий... но тем не менее, возвращалась к спорту и прекрасному внешнему виду, хотите расскажу как это было?)😄», - подчеркивается в сообщении.
Обратим внимание, что поклонники Никитиной пришли в восторг от идеальной формы кумира.
«Огогошечки», «ну вообще мощная», «офигенно!», «какой объеми бицухи?», «горжусь тобой!», «пушка», «я в шоке, какая ты молодец!», - пишут они.
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