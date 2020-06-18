Бывшая солистка группы ВИА Гра Надежда Мейхер-Грановская превратилась в модель и устроила жаркое дефиле

Известная певица и телеведущая решила продемонстрировать на себе наряд, сделанный собственноручно. Соответствующим видео она поделилась в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

На кадрах Мейхер со счастливой улыбкой дефилирует по комнате в синем летнем комбинезоне свободного кроя. Несмотря на то, что звезда выбрала обувь на высоком каблуке, она двигается очень соблазнительно и уверенно. Ее образ дополняет черная шляпка с широкими полями.

«Знаю, что многие мои клиенты любят свободу в одежде, когда ткань не сковывает, а свободный крой позволяет быть в повседневной жизни динамичной и активной. Обожаю комбинезоны, и давно хотела отшить для своих клиентов...», - написала артистка.

Ее поклонники тут же принялись комментировать видео.

«Ты самая красивая женщина в Украине», «Вот шляпка вам очень идет», «Шикарная», «Надя классно выглядишь», «кайф женщина», - пишут люди.

До этого мы сообщали, что Мейхер не теряет своего шарма и регулярно экспериментирует с образами. Для новой фотосессии Надежда нарядилась в обтягивающие джинсы, обрезанные у лодыжки, а также шелковую блузку с бездонным декольте, которую певица стянула узлом на животе. На ногах у нее красуются туфли в сеточку.

"Счастье - это не цель, а образ жизни", - написала артистка в описании. Как бы, подтверждая этот девиз, она заливисто смеется перед камерой и демонстрирует свое главное богатство - чарующую улыбку.

Напомним, шикарная Мейхер сверкнула на камеру главным достоинством: "С годами только лучше".

Как сообщала Politeka, роскошная Надя Мейхер с раздвинутыми ногами показала свое счастье: "Хороша до невозможности".

Также Politeka писала, что Надежда Мейхер зажмурилась от удовольствия, выставив напоказ аппетитные прелести.