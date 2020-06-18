Колишня солістка гурту ВІА Гра Надія Мейхер-Грановська перетворилася на модель і влаштувала спекотне дефіле

Відома співачка і телеведуча вирішила продемонструвати на собі вбрання, зроблене власноруч. Відповідним відео вона поділилася в своєму Instagram, передає Politeka.net.

На кадрах Мейхер зі щасливою посмішкою дефілює по кімнаті в синьому літньому комбінезоні вільного крою. Незважаючи на те, що зірка вибрала взуття на високому каблуці, вона рухається дуже спокусливо і впевнено. Її образ доповнює чорний капелюшок з широкими полями.

«Знаю, що багато моїх клієнтів люблять свободу в одязі, коли тканина не сковує, а вільний крій дозволяє бути в повсякденному житті динамічною та активною. Обожнюю комбінезони і давно хотіла відшити для своїх клієнтів...», - написала артистка.

Популярні новини зараз

Тіна Кароль розповіла про бурхливий роман з відомим співаком: "На пляжі під зоряним небом ми..."

Щаслива Каменських блиснула ідеальною фігурою в супер-міні: "Дика кішечка"

Джолі вирішила підтримати дочку і першою змінила стать: як тепер виглядає красуня

Українцям озвучили нові правила життя до 31 липня: «буде заборонено...»
Показати ще

Її шанувальники тут же взялися коментувати відео.

«Ти найкрасивіша жінка в Україні», «Ось капелюшок вам дуже йде», «Шикарна», «Надя класно виглядаєш», «кайф жінка», - пишуть люди.

До цього ми повідомляли, що Мейхер не втрачає свого шарму і регулярно експериментує з образами. Для нової фотосесії Надія вбралася в обтягуючі джинси, обрізані у щиколотки, а також шовкову блузку з бездонним декольте, яку співачка стягнула вузлом на животі. На ногах у неї красуються туфлі в сіточку.

"Щастя - це не мета, а спосіб життя", - написала артистка в описі. Ніби підтверджуючи це гасло, вона заливисто сміється перед камерою і демонструє своє головне багатство - чарівну посмішку.

View this post on Instagram

Знаю, что многие мои клиенты любят свободу в одежде, когда ткань не сковывает , а свободный крой позволяет быть в повседневной жизни динамичной и активной. Обожаю комбинезоны , и давно хотела отшить для своих клиентов... @nadyameiher для @meiherbymeiher ♥️ А от талантливой @larahmdesignstudio 👍досталась чудная шляпка 🦋👌 , которая , между прочим тоже в продаже. Индивидуально можем связать практически любую форму и цвет. А @bislan_bislan поможет Вам с доставкой практически в любую точку мира... #надеждамейхер #meiherbymeiher #женскаяодежда #clothesforwomen

A post shared by НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher) on

Нагадаємо, шикарна Мейхер блиснула на камеру головним достоїнством: "З роками тільки краще".

Як повідомляла Politeka, розкішна Надя Мейхер з розсунутими ногами показала своє щастя: "Хороша до неможливості".

Також Politeka писала, що Надія Мейхер заплющила очі від задоволення, виставивши напоказ апетитні принади.