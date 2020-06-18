Колишня солістка гурту ВІА Гра Надія Мейхер-Грановська перетворилася на модель і влаштувала спекотне дефіле

Відома співачка і телеведуча вирішила продемонструвати на собі вбрання, зроблене власноруч. Відповідним відео вона поділилася в своєму Instagram, передає Politeka.net.

На кадрах Мейхер зі щасливою посмішкою дефілює по кімнаті в синьому літньому комбінезоні вільного крою. Незважаючи на те, що зірка вибрала взуття на високому каблуці, вона рухається дуже спокусливо і впевнено. Її образ доповнює чорний капелюшок з широкими полями.

«Знаю, що багато моїх клієнтів люблять свободу в одязі, коли тканина не сковує, а вільний крій дозволяє бути в повсякденному житті динамічною та активною. Обожнюю комбінезони і давно хотіла відшити для своїх клієнтів...», - написала артистка.

Її шанувальники тут же взялися коментувати відео.

«Ти найкрасивіша жінка в Україні», «Ось капелюшок вам дуже йде», «Шикарна», «Надя класно виглядаєш», «кайф жінка», - пишуть люди.

До цього ми повідомляли, що Мейхер не втрачає свого шарму і регулярно експериментує з образами. Для нової фотосесії Надія вбралася в обтягуючі джинси, обрізані у щиколотки, а також шовкову блузку з бездонним декольте, яку співачка стягнула вузлом на животі. На ногах у неї красуються туфлі в сіточку.

"Щастя - це не мета, а спосіб життя", - написала артистка в описі. Ніби підтверджуючи це гасло, вона заливисто сміється перед камерою і демонструє своє головне багатство - чарівну посмішку.

Нагадаємо, шикарна Мейхер блиснула на камеру головним достоїнством: "З роками тільки краще".

Як повідомляла Politeka, розкішна Надя Мейхер з розсунутими ногами показала своє щастя: "Хороша до неможливості".

Також Politeka писала, що Надія Мейхер заплющила очі від задоволення, виставивши напоказ апетитні принади.