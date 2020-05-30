Экс-солистка группы «ВИА Гра», поэтесса и дизайнер Надежда Мейхер-Грановская с годами становится все роскошнее

Подтверждение тому – очередной снимок 38-летней красотки, который она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На фото она позирует в лучах солнца, широко улыбаясь. Звезда, известная своей любовью к натуральной красоте, и в этот раз не злоупотребляла косметикой, лишь оттенив глаза и нанеся легкий блеск на губы.

Внимание на фото привлекают аксессуары, которыми Мейхер дополнила сой образ: крупные серьги-подвески с жемчугом, цепочки, а также короткие бусы из мелкого жемчуга.

«У меня нет всего, что я люблю. Но я люблю всё, что у меня есть. (Лев Толстой)», – подписала снимок звезда.

Такой нежный образ покорил многочисленных поклонников артистки.

«Красавицаааа», «Надя, ты с годами только лучше становишься!😊», «И жизнь отвечает вам взаимной любовью», «Я всегда считал, что у вас самая красивая улыбка в мире)) и я прав! Можете меня цитировать)))», «Хорошенькая❤️», «Шикарная!😍🌹», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что певица удивила поклонников растяжкой, до неприличия задрав ногу.

Она опубликовала видео из балетного зала, где активно тренировалась.

«Интенсивно занимаюсь балетом (#балетдлявзрослых). Готовлю вам сюрприз», - говорится в подписи к видео.

Мы также писали, что Надежда Мейхер-Грановская похвасталась стройной фигурой. Знаменитость всерьез увлеклась модой и даже запустила собственную линию одежды, а теперь регулярно показывает поклонникам соблазнительные наряды. Певица доказывает, что в свои 38 лет остается привлекательной и желанной женщиной.

Напомним, 38-летняя Надежда Мейхер впервые показала своего юного возлюбленного.

А еще Politeka писала, что похудевшая Мейхер задрала ногу выше Волочковой.

Также Politeka сообщала, что Мейхер вывалила пышное богатство и прильнула к знойному красавчику.