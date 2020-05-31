Знаменитая певица и телеведущая Надежда Мейхер-Грановская порадовала поклонников новым откровенным снимком

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала фотографию на своей странице в Instagram.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" не теряет своего шарма и регулярно экспериментирует с образами. Для новой фотосессии Надежда нарядилась в обтягивающие джинсы, обрезанные у лодыжки, а также шелковую блузку с бездонным декольте, которую певица стянула узлом на животе. На ногах у нее красуются туфли в сеточку.

"Счастье - это не цель, а образ жизни", - написала артистка в описании. Как бы, подтверждая этот девиз, она заливисто смеется перед камерой и демонстрирует свое главное богатство - чарующую улыбку.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид Надежды Мейхер-Грановской в комментариях:

"Обувь👍 шикарная) как и хозяйка ❤️"; "Надежда, Вы супер!!!"; "Какая же вы красивая!!!❤"; "Хороша до невозможности 👍, и очень понравилась как актриса , неожиданно было 👍"; "Как всегда прекрасна 😘😘😘"; "Улыбка просто🔥🔥🔥"; "Так на папу похож сильно 😘".

Ранее Надежда показала более экстравагантный наряд: бархатную юбку с разрезом и необычную блузку, завязанную узлом на животе. Последняя также была завязана узлом на животе, вдобавок, у модели нет одного рукава, а воротник болтается на спине.

Напомним, 38-летняя Надежда Мейхер впервые показала своего юного возлюбленного.

А еще Politeka писала, что похудевшая Мейхер задрала ногу выше Волочковой.

Также Politeka сообщала, что Мейхер вывалила пышное богатство и прильнула к знойному красавчику.