Экс-солистка группы ВИА Гра, певица и актриса Надежда Мейхер-Грановская поделилась ярким селфи
На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала фото с отдыха, передает Politeka.net. Певица сделала селфи на фоне зелени. Она зажмурила глаза от удовольствия и смотрела в кадр. На Мейхер была маечка с глубоким декольте. Пышная грудь артистки буквально выпрыгивала наружу.
«Моя поэзия», - подписала фото Мейхер.
За час ее фото собрало почти 4 тысячи лайков. В комментариях ей оставили много приятных слов.
«Надюша бесподобна», «Красивая», «Вы всегда красиво выглядите», «Надюшка любимая моя», «Желанная моя! Когда я уже тебя увижу?», «Наденька, вы как всегда великолепны!) Так держать! С уважением и с симпатией к вам! Друг!», «Супер», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Надежда Мейхер похвасталась поклонникам новым экстравагантным нарядом. Певица была одета в бархатную юбку с бахромой внизу и длинным разрезом. Наверх Мейхер надела необычную белую блузу, под которую не стала надевать нижнее белье.
Кроме этого, недавно Мейхер поделилась фото, на котором предстала в черном платье с глубоким декольте. Красотка оголила ножку, что придало фото особой пикантности.
Напомним, что пышногрудая Мейхер пошла по стопам Волочковой и растянулась на камеру: «Балет для взрослых».
Как сообщала Politeka, роскошная Надя Мейхер с раздвинутыми ногами показала свое счастье: "Хороша до невозможности".
Также Politeka писала, что шикарная Мейхер сверкнула на камеру главным достоинством: "С годами только лучше".