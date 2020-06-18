Бессменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом японских воздушных панкейков

Подробную инструкцию приготовления с пошаговыми видео шеф-повар разместил на своей странице в Instagram, передает Politeka.net (чтобы посмотреть пост, доскролльте до конца страницы).

Итак, для приготовления порции из шести воздушных панкейков нам понадобятся такие ингредиенты:

2 желтка

20 грамм молока 3.2%

10 грамм подсолнечного масла

1/4 ч.л. ванильной эссенции

30 грамм муки

3 белки

40 грамм белого сахара

1 ч.л. белого уксуса (или лимонного сока)

Способ приготовления:

К желткам добавляем молоко и масло, хорошо все перемешиваем. Добавляем ваниль и перемешиваем до образования пены. В полученную смесь нужно просеять муку и перемешать до однородной консистенции, чтобы не было комков.

В другой большой миске взбиваем ручным блендером белки с лимонным соком или уксусом до образования хорошей пены. Постепенно добавляем сахар до устойчивых пиков (как меренга). Дальше нужно аккуратно добавить белковую смесь к желткам с мукой.

Греем сковородку на медленном огне, мажем маслом с помощью салфетки. Формируем из теста маленькую круглую тучку и готовим под крышкой на низком огне. Через 3-4 минуты нужно осторожно перевернуть панкейки и снова накрыть крышкой.

Еще через 3-4 минуты блюдо можно подавать на стол. Вкуснее всего с ягодным соусом, например, из клубники или черники.



"Это завтрак богов 🔱 Самые легкие панкейки в мире, что тают во рту... Если хотите оказаться в Токио, приготовьте эти тучки и наслаждайтесь", — без лишней скромности описал Эктор рецепт.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво раскрыл секрет оригинального блюда из баклажанов.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво показал, как сотворить шедевр из курицы: как нужно мариновать птицу.

Также Politeka писала, что победитель "Мастер Шеф" Клопотенко раскрыл рецепт идеального соуса для салатов: "Вы должны это попробовать".