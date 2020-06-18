Бессменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом японских воздушных панкейков

Подробную инструкцию приготовления с пошаговыми видео шеф-повар разместил на своей странице в Instagram, передает Politeka.net (чтобы посмотреть пост, доскролльте до конца страницы).

Итак, для приготовления порции из шести воздушных панкейков нам понадобятся такие ингредиенты: 

  • 2 желтка
  • 20 грамм молока 3.2%
  • 10 грамм подсолнечного масла
  • 1/4 ч.л. ванильной эссенции
  • 30 грамм муки
  • 3 белки 
  • 40 грамм белого сахара
  • 1 ч.л. белого уксуса (или лимонного сока)

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Способ приготовления:

К желткам добавляем молоко и масло, хорошо все перемешиваем. Добавляем ваниль и перемешиваем до образования пены. В полученную смесь нужно просеять муку и перемешать до однородной консистенции, чтобы не было комков.

В другой большой миске взбиваем ручным блендером белки с лимонным соком или уксусом до образования хорошей пены. Постепенно добавляем сахар до устойчивых пиков (как меренга). Дальше нужно аккуратно добавить белковую смесь к желткам с мукой.

Греем сковородку на медленном огне, мажем маслом с помощью салфетки. Формируем из теста маленькую круглую тучку и готовим под крышкой на низком огне. Через 3-4 минуты нужно осторожно перевернуть панкейки и снова накрыть крышкой.

Еще через 3-4 минуты блюдо можно подавать на стол. Вкуснее всего с ягодным соусом, например, из клубники или черники.

"Это завтрак богов 🔱 Самые легкие панкейки в мире, что тают во рту... Если хотите оказаться в Токио, приготовьте эти тучки и наслаждайтесь", — без лишней скромности описал Эктор рецепт.

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Японські повітряні панкейки. Це сніданок богів 🔱 Найлегші панкейки у світі, що тануть у роті... Якщо хочете опинитись у Токіо, приготуйте ці хмаринки та насолоджуйтесь ☺️ Найкращі фото з готовою стравою та тегом @hectorjinenezbravo я опублікую у себе в сторіз 😍🥞 Інгредієнти (6 панкейків): • 2 жовтки • 20 грам молока 3.2% • 10 грам соняшникової олії • 1/4 ч.л. ванільної есенції • 30 грам борошна • 3 білки • 1 ч.л. білого оцту (або лимонного соку) • 40 грам білого цукру Спосіб приготування: 1. До жовтків додайте молоко та олію і гарно перемішайте 2. Додайте ваніль і перемішайте до піни 3. Просійте у суміш борошно, перемішайте щоб не було грудок до однорідної консистенції 4. У іншій великій мисці збийте білки з оцтом або лимонним соком ручним блендером до гарної піни та потроху додавайте цукор до стійких піків (як меренга) 5. Поступово додайте (вкладіть) білки до суміші жовтків та борошна 6. На низькому вогні нагрійте сковорідку та серветкою нанесіть олію 7. Додайте суміш, формуйте маленьку круглу хмаринку і готуйте на дуже низькому вогні під кришкою 8. Через 3-4 хвилини переверніть дуже обережно і накрийте знов 9. Через 3-4 хвилини подавайте з вашим улюбленим соусом (наприклад соусом з чорниці чи полуниці) Смачного! 😍

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