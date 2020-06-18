Бессменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом японских воздушных панкейков
Подробную инструкцию приготовления с пошаговыми видео шеф-повар разместил на своей странице в Instagram, передает Politeka.net (чтобы посмотреть пост, доскролльте до конца страницы).
Итак, для приготовления порции из шести воздушных панкейков нам понадобятся такие ингредиенты:
- 2 желтка
- 20 грамм молока 3.2%
- 10 грамм подсолнечного масла
- 1/4 ч.л. ванильной эссенции
- 30 грамм муки
- 3 белки
- 40 грамм белого сахара
- 1 ч.л. белого уксуса (или лимонного сока)
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Способ приготовления:
К желткам добавляем молоко и масло, хорошо все перемешиваем. Добавляем ваниль и перемешиваем до образования пены. В полученную смесь нужно просеять муку и перемешать до однородной консистенции, чтобы не было комков.
В другой большой миске взбиваем ручным блендером белки с лимонным соком или уксусом до образования хорошей пены. Постепенно добавляем сахар до устойчивых пиков (как меренга). Дальше нужно аккуратно добавить белковую смесь к желткам с мукой.
Греем сковородку на медленном огне, мажем маслом с помощью салфетки. Формируем из теста маленькую круглую тучку и готовим под крышкой на низком огне. Через 3-4 минуты нужно осторожно перевернуть панкейки и снова накрыть крышкой.
Еще через 3-4 минуты блюдо можно подавать на стол. Вкуснее всего с ягодным соусом, например, из клубники или черники.
"Это завтрак богов 🔱 Самые легкие панкейки в мире, что тают во рту... Если хотите оказаться в Токио, приготовьте эти тучки и наслаждайтесь", — без лишней скромности описал Эктор рецепт.
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