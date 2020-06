View this post on Instagram

Японські повітряні панкейки. Це сніданок богів 🔱 Найлегші панкейки у світі, що тануть у роті... Якщо хочете опинитись у Токіо, приготуйте ці хмаринки та насолоджуйтесь ☺️ Найкращі фото з готовою стравою та тегом @hectorjinenezbravo я опублікую у себе в сторіз 😍🥞 Інгредієнти (6 панкейків): • 2 жовтки • 20 грам молока 3.2% • 10 грам соняшникової олії • 1/4 ч.л. ванільної есенції • 30 грам борошна • 3 білки • 1 ч.л. білого оцту (або лимонного соку) • 40 грам білого цукру Спосіб приготування: 1. До жовтків додайте молоко та олію і гарно перемішайте 2. Додайте ваніль і перемішайте до піни 3. Просійте у суміш борошно, перемішайте щоб не було грудок до однорідної консистенції 4. У іншій великій мисці збийте білки з оцтом або лимонним соком ручним блендером до гарної піни та потроху додавайте цукор до стійких піків (як меренга) 5. Поступово додайте (вкладіть) білки до суміші жовтків та борошна 6. На низькому вогні нагрійте сковорідку та серветкою нанесіть олію 7. Додайте суміш, формуйте маленьку круглу хмаринку і готуйте на дуже низькому вогні під кришкою 8. Через 3-4 хвилини переверніть дуже обережно і накрийте знов 9. Через 3-4 хвилини подавайте з вашим улюбленим соусом (наприклад соусом з чорниці чи полуниці) Смачного! 😍