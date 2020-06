Американская фитнес-модель Ана Чери каждый раз покоряет невообразимой красотой

Звезда обладает чудесной фигурой, которой грех не похвастаться, передает Politeka.net. Так, красотка разместила в сториз Инстаграм красивое фото в бикини.

Этот снимок был обработан, поэтому модель выглядела будто сказочная фея.

Ана была в топе на завязочках, за которые тянула пальцами. Грудь едва не выпрыгивала из топика. Прелести прижались друг к другу и "налились".

Трусики-бикини также были на завязочках по бокам. Они маленькие и едва прикрывали самое сокровенное.

Тонкая талия и упругий живот также привлекают внимание и выглядят совершенно.

Чери стояла на коленях. Красотка широко улыбалась и закрыла глаза, направив голову в сторону.

За спиной модели выглядывали два розовых крыла бабочки. Чери находилась на розовом песке и огромная луна осветила ее.

Поскольку фото было обнародовано в сториз, никто не смог его прокомментировать открыто, однако красотка наверняка получила массу заслуженных комплиментов в личной переписке.

Напомним, Ана Чери предстала в белом кружевном белье.

Лифчик практически не видно под прозрачным пеньюаром. Последний был коротким и позволил полюбоваться накаченными ножками Аны.

Крохотные трусики бикини сидели идеально на бедрах красотки и открывали виды на упругие ягодицы.

«Мое сердце переполняется 🤗 вчера мы сделали ранний релиз для всех в списке электронной почты " First To Know", банда Чери снова наносит удар!!! Мы продали почти все 😆 😭 🎉 большое спасибо за всю любовь и поддержку», - говорится в сообщении.

