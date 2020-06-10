Американская фитнес-модель Ана Чери без стыда показалась в крохотном белье, в котором загорала дома

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Жаркий день….», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Чреи позирует в практически невидимом белье и топе прямо на улице, застыв в горячей позе. При этом звезда не забыла надеть на голову кепку из-за сильной жары. Ее поклонники были в восторге от идеальных форм кумира, о чем свидетельствуют комментарии под снимком.

«Нереально красивая», «так выглядит совершенство», «Черт, бомбезная», «идеальное тело и красивая девушка – мечта и загляденье», - пишут они.

Как сообщалось ранее, популярная фитнес-модель Ана Чери показала свое тело во всей красе.

На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала очень откровенный снимок. Красотка была одета в дырявые шортики, под которые забыла надеть белье. Короткие шорты сделали невероятный акцент на ее пышной пятой точке. Теперь прекрасно видно результаты тренировок Чери. Наверх фитнес-модель надела белую футболку, через которую просматривалась ее аппетитная грудь.

«Этот наряд как легкий ветерок», - подписала фото звезда.

За полчаса пост звезды собрал более 30 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

Напомним, что бесстыжая Ана Чери поигралась в чулках на кровати, смелые кадры: "Слишком сочно".

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