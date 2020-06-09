Популярная фитнес-модель Ана Чери показала свое тело во всей красе

На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала очень откровенный снимок, передает Politeka.net. Красотка была одета в дырявые шортики, под которые забыла надеть белье. Короткие шорты сделали невероятный акцент на ее пышной пятой точке. Теперь прекрасно видно результаты тренировок Чери. Наверх фитнес-модель надела белую футболку, через которую просматривалась ее аппетитная грудь.

«Этот наряд как легкий ветерок», - подписала фото звезда.

За полчаса пост звезды собрал более 30 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Ты выглядишь здорово», «Ты идеальная», «Что случилось? Лев напал на тебя?», «Выглядишь мило», «Ты сияешь, боже мой, невероятно великолепна», «Ты выглядишь потрясающе», «Шикарная девушка!», «Люблю шорты», «Такая классная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ана Чери поделилась фото, на котором предстала в бежевом кружевном белье. Бретельки бюстгальтера красотка кокетливо спустила с плеч. Чери стояла около цветущего дерева, показывая свои прелести во всей красе.

Кроме этого, недавно Чери показала свою фигурку в соблазнительном платье. Девушка выставила вперед свою ножку, а оголенные плечи и декольте свели ее поклонников с ума.

Напомним, что бесстыжая Ана Чери поигралась в чулках на кровати, смелые кадры: "Слишком сочно".

Также Politeka писала, что загорелая красотка Ана Чери показала, как получает наслаждение в бассейне: "Без комплексов".

А еще Politeka сообщала, что пышногрудая Ана Чери без капли стыда покрасовалась в прозрачном белье: такое не прикрыть руками.