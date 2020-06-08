Известная модель Ана Чери показала свое тело в максимально горячем образе

На фото Ана позирует в бежевом белье, а бретельки бюстгальтера и вовсе спустила с плеч. Ана стояла у цветущего дерева и решила оставить распущенными волосы. Красотка не стесняясь продемонстрировала свое тело, показывая самые сочные его части. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Так красиво, ты мне очень нравишься", "Мне нравится белье", "Ух ты, красавица, надеюсь, у тебя будет отличный день", "Прекрасная", "Да благословит тебя Бог", "Безупречно".

Ранее мы сообщали, что известная модель Ана Чери показала, как любит развлекаться на кровати.

На фото Ана позирует в белых чулках и трусиках из веревочек. Образ Чери дополнила белым топом. Красотка сидела на коленках в профиль на кровати и танцевала, повернувшись головой к камере. На фото можно легко оценить не только пятую точку красавицы, но и бюст, который еле поместился в обтягивающую ткань.

Сообщалось, что фитнес-модель Ана Чери снова взбудоражила сеть своей пышной красотой.

Накануне лета Ана появилась перед всеми в длинном цветастом платье с вырезом на ноге. Наряд полностью обтянул сочную фигуру модели и кажется, что ткань вот-вот лопнет.

Напомним, фигуристая Ана Чери устроила жаркий танец в прозрачном белье

А еще Politeka писала, что Ана Чери измазала прелести маслом ради эффектных кадров в бикини

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