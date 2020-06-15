Американська фітнес-модель Ана Чері кожен раз вражає неймовірною красою
Зірка володіє чудовою фігурою, якою гріх не похвалитися, передає Politeka.net. Так, красуня розмістила в сториз Instagram гарне фото в бікіні.
Цей знімок був оброблений, тому модель виглядала ніби казкова фея.
Ана була в топі на зав'язочках, за які тягне пальцями. Груди ледь не вистрибували з топіка. Принади притулилися одна до одної і "налилися".
Трусики-бікіні також були на зав'язочках з боків. Вони маленькі і ледь прикривали найпотаємніше.
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Тонка талія і пружний живіт також привертають увагу і виглядають досконало.
Чері стояла на колінах. Красуня широко посміхалася і закрила очі, направивши голову в сторону.
За спиною моделі виглядали два рожевих крила метелика. Чері перебувала на рожевому піску і величезний місяць освітив її.
Оскільки фото було оприлюднено в сторіз, ніхто не зміг його прокоментувати відкрито, проте красуня напевно отримала масу заслужених компліментів в особистому листуванні.
Нагадаємо, Ана Чері постала в білій мереживній білизні.
Ліфчик практично не видно під прозорим пеньюаром. Останній був коротким і дозволив помилуватися накачаними ніжками Ани.
Крихітні трусики бікіні сиділи ідеально на стегнах красуні і відкривали види на пружні сідниці.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала в крихітних шортах і топі в оточенні подруг.
«Моє серце переповнюється 🤗 вчора ми зробили ранній реліз для всіх у списку електронної пошти ” First To Know", банда Чері знову завдає удару!!! Ми продали майже всі 😆 😭 🎉 велике спасибі за всю любов і підтримку», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, фитнес-модель Ана Чері у вузькому топі влаштувала гарячу тренування
А ще Politeka повідомляла, що фітнес-модель Ана Чері у вузькому топі влаштувала гарячу тренування
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