Американська фітнес-модель Ана Чері кожен раз вражає неймовірною красою

Зірка володіє чудовою фігурою, якою гріх не похвалитися, передає Politeka.net. Так, красуня розмістила в сториз Instagram гарне фото в бікіні.

Цей знімок був оброблений, тому модель виглядала ніби казкова фея.

Ана була в топі на зав'язочках, за які тягне пальцями. Груди ледь не вистрибували з топіка. Принади притулилися одна до одної і "налилися".

Трусики-бікіні також були на зав'язочках з боків. Вони маленькі і ледь прикривали найпотаємніше.

Тонка талія і пружний живіт також привертають увагу і виглядають досконало.

Чері стояла на колінах. Красуня широко посміхалася і закрила очі, направивши голову в сторону.

За спиною моделі виглядали два рожевих крила метелика. Чері перебувала на рожевому піску і величезний місяць освітив її.

Оскільки фото було оприлюднено в сторіз, ніхто не зміг його прокоментувати відкрито, проте красуня напевно отримала масу заслужених компліментів в особистому листуванні.

Нагадаємо, Ана Чері постала в білій мереживній білизні.

Ліфчик практично не видно під прозорим пеньюаром. Останній був коротким і дозволив помилуватися накачаними ніжками Ани.

Крихітні трусики бікіні сиділи ідеально на стегнах красуні і відкривали види на пружні сідниці.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала в крихітних шортах і топі в оточенні подруг.

«Моє серце переповнюється 🤗 вчора ми зробили ранній реліз для всіх у списку електронної пошти ” First To Know", банда Чері знову завдає удару!!! Ми продали майже всі 😆 😭 🎉 велике спасибі за всю любов і підтримку», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, фитнес-модель Ана Чері у вузькому топі влаштувала гарячу тренування

Також Politeka писала, що безсоромна Чері в мініатюрному білизна підсмажила «булочки» на сонці