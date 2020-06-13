Судья популярного шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар изменилась до неузнаваемости, «набрав» несколько десятков килограммов

Фото метаморфоз балерины опубликовали на странице «95 квартала» в социальной сети Instagram, передает Politeka.net.

На кадрах изящную балерину не узнать: у нее огромный бюст и бедра, которые полностью «съели» идеальную фигуру артистки. На одном снимке ее с трудом удерживают пятеро крепких мужчин, на втором она позирует на фоне пустого зрительного зала.

Однако все тревоги относительно изменений оказались напрасны, поскольку «толстая» Кухар – это всего лишь образ артистки для выступления в шоу «Вечерний Квартал». А лишние килограммы – не что иное как специальный костюм, чтобы создать у зрителей иллюзию, что перед ними – дама в теле.

«Жарко, наверное, было)», «Кухар умничка, интеллигентная балерина. Украинская Майя Плисецкая!!!!», – реагируют поклонники.

Ранее мы рассказывали, что Кухар трогательно поздравила своего супруга с Днем рождения.

«Единственный, с которым я просыпаюсь и засыпаю....Тот безумный человек и нежно мною любимый, с которым я забываю про весь остальной мир, потому что когда мы вместе планета останавливает своё движение и в ней парим только мы. Люблю тебя — ТЫ МОЙ! С Днём Рождения!», – написала она, опубликовав снимок с Александром Стояновым.

Напомним, энергичная Кухар из "Танців з зірками" потрясла видом в обтягивающем костюме

А еще Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» сверкнула идеальной фигурой в черных перьях

Также Politeka сообщала, что муж Кухар из "Танців з зірками" осрамился пикантными кадрами прямо в спальне