Судья популярного украинского шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов поразили кадрами из собственной спальни

Самая известная танцевальная пара Украины продолжает осваивать TikTok и радовать поклонников забавными, а иногда весьма откровенными видео, сообщает Politeka.net . Александр не устоял и поделился новыми пикантными кадрами в сторис Instagram.

Екатерина Кухар, которая по "Танцям з зірками" запомнилась украинцам как строгая блюстительница морали, в этот раз предстала перед камерой в неглиже. Балерина уселась на кровать в легкой кружевной ночнушке и читает книгу. Тем временем Стоянов с помощью фильтров добавил рядом с женой рыжего котика и взялся его гладить. Все это сопровождается мерзким смехом за кадром.

Екатерина в ответ на нелепую выходку мужа лишь с упреком на него посмотрела и покрутила пальцем у виска.

Ранее Екатерина Кухар воспользовалась моментом, пока хорошая погода, и снялась в откровенном образе на свежем воздухе. Балерина похвасталась фигурой в обтягивающем купальнике с Джессикой Рэббит из мультфильма "Кто подставил кролика Роджера".

"Женственность - это гармония, естественность и чувственность", - подписала снимок звезда.

Напомним, Кухар из "Танцев со звездами" кардинально сменила имидж, балерину не узнать: "Верни все обратно!"

Как сообщала Politeka, Влад Яма намекнул на новый сезон «Танців з зірками»: «Кароль, Балан, Каменских и не только».

Также Politeka писала, что Кухар, Шоптенко и Гвоздева из "Танців з зірками" показали своих детей.