Суддя популярного шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар змінилася до невпізнання, «набравши» кілька десятків кілограмів

Фото метаморфоз балерини опублікували на сторінці «95 кварталу» у соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

На кадрах витончену балерину не впізнати: у неї величезний бюст і стегна, які повністю «з'їли» ідеальну фігуру артистки. На одному знімку її ледь утримують п'ятеро кремезних чоловіків, на другому вона позує на тлі порожнього залу.

Проте всі тривоги щодо змін виявилися марними, оскільки «товста» Кухар – це лише образ артистки для виступу в шоу «Вечірній Квартал». А зайві кілограми – не що інше як спеціальний костюм, щоб створити у глядачів ілюзію, що перед ними – дама в тілі.

«Жарко, напевно, було)», «Кухар розумничка, інтелігентна балерина. Українська Майя Плісецька!!!!», – реагують шанувальники.

Раніше ми розповідали, що Кухар зворушливо привітала свого чоловіка з Днем народження.

«Єдиний, з яким я прокидаюся і засинаю....Та божевільна людина і ніжно мною кохана, з якою я забуваю про весь світ, тому що коли ми разом планета зупиняє свій рух і в ній паримо тільки ми. Люблю тебе — ТИ МІЙ! З Днем Народження!», – написала вона, опублікувавши знімок з Олександром Стояновим.

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