Суддя популярного шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар змінилася до невпізнання, «набравши» кілька десятків кілограмів

Фото метаморфоз балерини опублікували на сторінці «95 кварталу» у соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

На кадрах витончену балерину не впізнати: у неї величезний бюст і стегна, які повністю «з'їли» ідеальну фігуру артистки. На одному знімку її ледь утримують п'ятеро кремезних чоловіків, на другому вона позує на тлі порожнього залу.

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Якщо ви так і не встигли схуднути до літа через карантин, не сумуйте. Погляньте на @ekaterinakukhar_official, вона не сумує!😍😆 Не пропустіть сьогодні новий "Вечірній Квартал" о 20:15 на 1+1! #вечернийквартал #вечірнійквартал #квартал95 #kvartal95

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Проте всі тривоги щодо змін виявилися марними, оскільки «товста» Кухар – це лише образ артистки для виступу в шоу «Вечірній Квартал». А зайві кілограми – не що інше як спеціальний костюм, щоб створити у глядачів ілюзію, що перед ними – дама в тілі.

«Жарко, напевно, було)», «Кухар розумничка, інтелігентна балерина. Українська Майя Плісецька!!!!», – реагують шанувальники.

Раніше ми розповідали, що Кухар зворушливо привітала свого чоловіка з Днем народження.

«Єдиний, з яким я прокидаюся і засинаю....Та божевільна людина і ніжно мною кохана, з якою я забуваю про весь світ, тому що коли ми разом планета зупиняє свій рух і в ній паримо тільки ми. Люблю тебе — ТИ МІЙ! З Днем Народження!», – написала вона, опублікувавши знімок з Олександром Стояновим.

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