Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", показала пляжный образ

На фото красотка позировала в цветном купальнике, лежа на пляже в воде. Кухар смотрела в камеру и улыбалась, а волосы решила оставить собранными в хвост, а образ дополнила венком на шее из цветов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под публикацией Екатерины, но так и хочется сказать: "Руслака".

Ранее мы сообщали, что 38-летняя украинская прима-балерина Екатерина Кухар порадовала поклонников сценическим образом.

Красотка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимок, на котором позирует в костюме черного лебедя. Ее голову венчает черный обруч, украшенный стразами и бусинами под жемчуг, а лиф балетной пачки декорирован черными перьями.

Сообщалось, что Екатерина Кухар удивила словами о том, что у нее раньше были проблемы со здоровьем.

«Когда я только пришла в хореографическое училище, оказалось, что мои детские связки очень мягкие и нежные. Многие преподаватели называли меня «Бемби», говоря о том, что мои ноги, словно «ножки оленёнка». Так как связки были слабые, у меня часто была проблема с подворачиванием ноги, если конкретно — сустава, который крепит стопу и голень», - говорится в сообщении.

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