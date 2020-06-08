Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", показала пляжный образ
На фото красотка позировала в цветном купальнике, лежа на пляже в воде. Кухар смотрела в камеру и улыбалась, а волосы решила оставить собранными в хвост, а образ дополнила венком на шее из цветов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не смогли написать под публикацией Екатерины, но так и хочется сказать: "Руслака".
Эпатажный Тарзан разделся и показал свою любимую игрушку: "Вот это габариты"
Украинцев предупредили о хитрости с подсчетом трудового стажа: «считаются только те месяцы, когда…»
Счета украинцев опустошаются, ПриватБанк сделал важное заявление: "За одну минуту..."
Курс доллара слетит с катушек: что будет с гривной и нужно ли бежать за валютой в обменники
Ранее мы сообщали, что 38-летняя украинская прима-балерина Екатерина Кухар порадовала поклонников сценическим образом.
Красотка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимок, на котором позирует в костюме черного лебедя. Ее голову венчает черный обруч, украшенный стразами и бусинами под жемчуг, а лиф балетной пачки декорирован черными перьями.
Сообщалось, что Екатерина Кухар удивила словами о том, что у нее раньше были проблемы со здоровьем.
«Когда я только пришла в хореографическое училище, оказалось, что мои детские связки очень мягкие и нежные. Многие преподаватели называли меня «Бемби», говоря о том, что мои ноги, словно «ножки оленёнка». Так как связки были слабые, у меня часто была проблема с подворачиванием ноги, если конкретно — сустава, который крепит стопу и голень», - говорится в сообщении.
Напомним, энергичная Кухар из "Танців з зірками" потрясла видом в обтягивающем костюме
А еще Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» сверкнула идеальной фигурой в черных перьях
Также Politeka сообщала, что муж Кухар из "Танців з зірками" осрамился пикантными кадрами прямо в спальне