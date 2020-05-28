Судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар сверкнула роскошной фигурой в черном платье

Как пишет Politeka.net, свежее видео звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. На коротком ролике украинская балерина позировала в элегантных позах, демонстрируя свое идеальное тело и внешность. Красотка была одета в очень необычное черное платье из перьев. На шее у нее красовалось роскошное ожерелье. Волосы женщина собрала в хвост.

«В этом мире нам ничего не принадлежит. Просто мы и вещи иногда находим друг друга...», - подписала видео Кухар.

За день пост звезды собрал почти 30 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Какая же вы Роскошная!!», «Красавица чистой воды! Бриллиант! Талант. Не верится, что Вы еще и мама двух деток!», «Непревзойденная балерина и шикарная женщина! Вы останетесь в истории как Одри», «У меня в детстве была любимая сказка Маленькая Фея, вот такой я себе её и представляла», «Роскошный чёрный лебедь!», «Роскошь Голливуда прошлого века. Где женщины были женственными, а мужчины мужественны. Мало кому удается сохранить это в себе в 21-м, бурном», - пишут поклонники.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар поделилась невероятным снимком с мужем Александром Стояновым. Они застыли в танцевальных позах около огромной белоснежной кровати.

Напомним, что Екатерина Кухар показала свои красоты в топе из веревочек: "Королева индейцев".

А еще Politeka писала, что муж Кухар из "Танців з зірками" осрамился пикантными кадрами прямо в спальне: это уже перебор.

Также Politeka сообщала, что Екатерина Кухар в тесном купальнике выставила напоказ свою женственность: "не дождалась лета".